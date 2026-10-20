Isparta’da 40’ıncı Komando Eğitim Alayı tugay oldu

Isparta’da konuşlu 40’ıncı Komando Eğitim Alayı’nın tugay seviyesine yükseltilmesi dolayısıyla sancak teslim töreni düzenlendi. Törende şanlı sancak, Tuğgeneral Merdin Kışkan’a teslim edilirken, kentin askerî kimliği açısından önemli bir gelişme yaşandı.

Isparta’nın köklü askerî birliklerinden 40’ıncı Komando Eğitim Alayı, tugay seviyesine yükseltildi. Bu önemli gelişme dolayısıyla düzenlenen sancak teslim töreni, askerî geleneklerin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurumsal değerlerinin öne çıktığı anlamlı anlara sahne oldu.

Törene Isparta Valisi Abdullah Erin de katıldı. Program kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ, şanlı sancağı 40’ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan’a teslim etti.

Şanlı sancak yeni komutanına teslim edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde sancağın taşıdığı anlam, askerî birliklerin tarihini, onurunu ve görev sorumluluğunu temsil etmesiyle öne çıkıyor. Isparta’da gerçekleştirilen sancak teslim töreni de 40’ıncı Komando Eğitim Birliği’nin yeni teşkilat yapısıyla birlikte önemli bir dönüm noktası oldu.

Törene katılan Vali Abdullah Erin, sancağı gururla selamladıklarını belirterek birliğin tugay seviyesine yükseltilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Isparta’mızın gururu”

Isparta’nın tarih boyunca askerî başarılarla anılan şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Vali Abdullah Erin, Balkanlar’dan Anadolu’ya, Çanakkale’den İstiklal Mücadelesi’ne uzanan köklü geçmişe dikkat çekti.

Erin, 40’ıncı Komando Eğitim Alayı’nın Tugay Komutanlığına yükseltilmesinin ardından birliğin yeni görev ve sorumluluklarının Türk Silahlı Kuvvetleri, millet ve Isparta için hayırlı olmasını temenni etti. Vali Erin, kahraman komandolara görevlerinde başarılar diledi.

Isparta’nın askerî kimliği açısından önemli gelişme

Isparta’da konuşlu 40’ıncı Komando Eğitim Birliği, kentin askerî kimliğinin önemli unsurları arasında yer alıyor. Birliğin tugay seviyesine yükseltilmesi ve sancak teslim töreni, şehirde gururla karşılanan gelişmeler arasında yer aldı.

Gerçekleştirilen törenle birlikte 40’ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı yeni görev dönemine adım atarken, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gelenekleri ve sancak kültürü bir kez daha ön plana çıktı.