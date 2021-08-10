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Isparta'da ücretsiz etkinlik
ISPARTA
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçılarının oynadığı “YUNUSLA YÜRÜRKEN” adlı oyun 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü Saat: 20.00’ de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda tiyatro severlerle buluşacaktır.

Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus EMRE’nin vefatının 700. Yılı nedeniyle 2021 yılının Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. Bu nedenle Trabzon Devlet Tiyatrosu Özlem LALE’nin yazdığı, Elvan Saliha KARAHASAN’ın yönettiği “YUNUSLA YÜRÜRKEN” adlı oyun seyirci ile buluşacak.

Volkan Satır, Muhammet Aymaz, Ahmet Uzuner, Hazar Altuntaş, Ogün Kılıç, Efe Can Baştürk, Göknur Paslı ve Yasemin Nalçacıoğlu’nun rol alacağı oyunun konusu şöyle;
Yunus Emre kendi dünyasında varlığının sebebini arayarak yürüdüğü manevi yolculuğa sizleri de dahi etmek istiyor. Adaleti, şefkati, muhabbeti harmanlayarak yazdığı ölümsüz eserleri ile bezeli bu şiirsel yolculuk siz seyircilerimize diyor ki:

Gel tanış olalım
İşi kolay kılalım
Sevelim sevilelim
Dünya kimseye kalmaz…

Yer : 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda
Saat : 20.00
Tarih: 14 Ağustos 2021

Etkinlik ücretsiz olup halkımız davetlidir.

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

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