Ispartalı Fatmagül Çevik Avrupa şampiyonu oldu

Isparta Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Fatmagül Çevik, Arnavutluk’ta düzenlenen U23 Avrupa Halter Şampiyonası’nda +86 kilogram kategorisinde toplam 246 kilo kaldırarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Millî sporcu, elde ettiği başarıyla Isparta’ya büyük gurur yaşattı.

Isparta’nın yetiştirdiği başarılı sporculardan Fatmagül Çevik, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Arnavutluk’un Dıraç kentinde düzenlenen U23 Avrupa Halter Şampiyonası’nda mücadele eden Isparta Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Çevik, rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonu oldu.

Millî halterci, +86 kilogram kategorisinde sergilediği performansla hem Türkiye’nin hem de Isparta’nın gururu oldu.

Podyumda 246 kiloluk zafer

Şampiyonada başarılı bir performans ortaya koyan Fatmagül Çevik, koparmada 109 kilogram, silkmede ise 137 kilogram kaldırdı. İki kategoride elde ettiği derecelerle toplam 246 kilograma ulaşan millî sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.

Zorlu mücadelede ortaya koyduğu güç ve performansla dikkat çeken Çevik, Avrupa şampiyonluğu unvanını kazanarak kariyerine önemli bir başarı daha ekledi.

Isparta’nın gururu oldu

Antrenörü Ferit Şen eşliğinde şampiyonaya hazırlanan Fatmagül Çevik’in elde ettiği Avrupa şampiyonluğu, Isparta spor camiasında gururla karşılanacak önemli bir başarı olarak öne çıktı.

Isparta Belediyesi Spor Kulübü adına yarışan genç sporcu, uluslararası platformda gösterdiği performansla Türk halterinin gelecek vadeden isimleri arasındaki yerini güçlendirdi.

Altın madalya Isparta’ya geldi

Türkiye’yi Avrupa şampiyonasında başarıyla temsil eden Fatmagül Çevik, kazandığı altın madalyayla Isparta’ya büyük sevinç yaşattı. Genç sporcunun başarısı, kentte spor alanında yetişen yeteneklerin uluslararası düzeyde elde edebileceği başarıları bir kez daha gözler önüne serdi.

Isparta Haber Ajansı olarak Avrupa şampiyonu Fatmagül Çevik’i ve antrenörü Ferit Şen’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.