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Isparta, sosyal, kültürel ve sportif alanda yükselen bir değer olacak

Isparta, sosyal, kültürel ve sportif alanda yükselen bir değer olacak
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARI
Isparta, sosyal, kültürel ve sportif alanda yükselen bir değer olacak
 
Gençlik yatırımları hızla devam ediyor
 
Isparta Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasındaki protokolle üç mahallede yapılacak olan Gençlik Merkezlerinin ve 16 adet semt spor sahaları ile belediyenin Ayazmana-Vatan ile Akkent Mahallesine inşa ettiği sosyal tesislerinin yapım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in şehri sporcu merkezi yapma ve gençlerin hem iyi şekilde dinlenmeleri, sosyal aktivitelerini yapabilmeleri, hem de derslerine hazırlanabilmeleri amacıyla hazırladığı projeler ile vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal tesisler ve 11 mahallede inşa edilen 16 semt spor sahalarının yapımları devam ediyor. Bunun yanında Emre Mahallesi Spor Tesisleri yapım çalışmalarında büyük aşama kaydedilirken, Fatih Mahallesine 26 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek spor kompleksinin ihalesi de önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gençlik Merkezleri, Sosyal Tesisler ve semt spor sahalarında incelemelerde bulundu. Başkan Başdeğirmen, Fatih, Vatan ve Davraz Mahallelerine olmak üzere üç adet gençlik merkezi yapım çalışmalarının bulunduğunu belirtti. Gençlik merkezlerinin 500 metrekare kapalı alan ve 2 bin metrekarelik de bahçelerinin bulunduğu geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu belirten Başdeğirmen, “Mahallelerimizdeki gençlerimiz burada ders çalışabilecekler, arkadaşlarıyla birlikte etkinlikler yapabilecekler. Bu merkezler gençlerimiz için çok önemli yerler. Üniversite sınavına hazırlanan gençler rahat, konforlu ve sessiz ders çalışabilecekleri yerler arıyorlar. Bundan sonra aradıkları yerler burası olacak. Zaman içerisinde diğer mahallelerimizde de çalışmalar yapacağız” dedi.
Ayazmana-Vatan ve Akkent Mahallelerinin kullanabileceği iki adet sosyal tesis yapımı gerçekleştirdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu sosyal tesislerimizde yaklaşık 1500 metrekare kullanım alanlı. Toplam 3 bin metrekarelik bahçeli taban alanına sahip. Burada da mahallenin ihtiyaçlarına cevap verecek dükkanlar yapılacak. Yine mahallenin gençlerinin ders çalışabileceği ve vatandaşlarımızın toplantılarını, düğünlerini, etkinliklerini yapacakları alanlar oluşturuyoruz. İki ay içerisinde bu yerlerimizi gençlerimizin, vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
 
Isparta’ya ayrıca 16 semt spor sahası kazandırdıklarını aktaran Başdeğirmen, “Bir ay içerisinde tüm sahalar bitmiş olarak tüm çocuklarımızın, gençlerimizin, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak” ifadelerinde bulundu. 
 
Emre Mahallesi Spor Tesisi yapım çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğünü aktaran Başdeğirmen, “Emre Mahallesine de büyük bir stadyum, 500 kişilik tribün ile beraber çevresinde yapacağımız değişik etkinlik alanları olacak. Bunu da en kısa sürede bitirerek o bölgemizin hizmetine sunmuş olacağız.
Yine önümüzdeki günlerde Fatih Mahallesinde 26 bin metrekare alan içerisinde yer alacak tesislerin ihalesini yapacağız. Bu tesisler içerisinde UEFA standartlarında bir saha, 1000 kişilik tribün, giyinme odaları ve benzeri yerler olacak. Yine alan içerisinde bir adet spor salonumuz ve yarı olimpik yüzme havuzumuz var. Bu kompleksi de en kısa sürede bitirerek spor severlerimizin ve tüm halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bu tesisler hem Ispartaspor’umuzun hem de amatör spor kulüplerimizin ihtiyacını da karşılayacak alan olacak. Yine dışarıdan kamp yapmaya gelen takımlara da hizmet verecek. Tüm arzumuz Davraz Dağı ile beraber Isparta’da kamp yapacak takımları getirebilmek. Kamp yapan takımlar burada hazırlık maçlarını yapabileceklerdir. Spor salonundan ve yüzme havuzundan da istifade ederek çalışmalarını devam ettirebileceklerdir. Bu yatırımlar Isparta’mıza hayırlı olsun” dedi.
 
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