Isparta Davraz’da motor sesleri yükselecek! Rock’n Ride heyecanı başlıyor

Isparta’daki Davraz Kayak Merkezi, 24-25 Ekim’de düzenlenecek Davraz Rock’n Ride Hard Enduro Race organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 23 Ekim’de konvoy ve basın lansmanıyla başlayacak etkinlikte, iki gün boyunca zorlu parkurlar, Süper Enduro yarışları, DJ performansları ve kupa heyecanı yaşanacak.

Isparta, ekim ayının son hafta sonunda motor sporlarının heyecanına sahne olmaya hazırlanıyor. Davraz Kayak Merkezi’nde düzenlenecek Davraz Rock’n Ride Hard Enduro Race, motosiklet tutkunlarını ve adrenalin severleri bir araya getirecek.

23 Ekim Cuma günü başlayacak organizasyon, 24 Ekim Cumartesi ve 25 Ekim Pazar günlerinde gerçekleştirilecek yarışlarla devam edecek. Sporcular, Davraz’ın zorlu arazi koşullarında mücadele ederken etkinlik alanında müzik ve çeşitli aktiviteler de düzenlenecek.

Organizasyon 23 Ekim’de konvoyla başlayacak

Etkinliğin ilk günü olan 23 Ekim Cuma günü program, saat 14.00’te Davraz Kayak Merkezi’nden Isparta Valiliği önüne hareket edecek enduro konvoyuyla başlayacak.

Saat 14.45’te Isparta Valiliği önünde toplanma ve basın lansmanı gerçekleştirilecek. Saat 15.30’da ise konvoy, yeniden Davraz Kayak Merkezi’ne hareket edecek.

Aynı gün saat 09.00-18.00 arasında Davraz Barida Hotels lobisinde yarış kayıt masası açık olacak. Yarışmacılar için Davraz Cafe Barida’nın arka tarafında stant ve çadır kurulumu da yapıl