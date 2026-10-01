Isparta’nın Keçiborlu ilçesine 1 milyar liralık AVM planı

Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, Afyonkarahisar yolu üzerinde yaklaşık 1 milyar lira maliyetle alışveriş merkezi yapılmasını planladıklarını açıkladı. Projeyle ilçeden geçen araçların ticari hareketliliğe dönüştürülmesi hedefleniyor.

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde ekonomiyi canlandırmaya yönelik dikkat çeken bir yatırım planı gündeme geldi. Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, ilçenin ulaşım güzergâhı üzerindeki konumunu ekonomik fırsata dönüştürmek amacıyla yaklaşık 1 milyar lira maliyetli bir alışveriş merkezi (AVM) projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Afyonkarahisar yolu üzerinde hayata geçirilmesi planlanan proje, Keçiborlu’dan geçip giden araçların ilçede daha fazla vakit geçirmesini ve yerel ticaretin gelişmesini amaçlıyor.

Keçiborlu’dan geçen araçlar ticarete kazandırılacak

Keçiborlu’nun önemli ulaşım güzergâhlarından biri üzerinde bulunmasını ekonomik avantaja dönüştürmek isteyen belediye yönetimi, ilçeye yeni bir ticaret noktası kazandırmayı hedefliyor.

Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, projeye ilişkin açıklamasında, “Keçiborlu’dan geçen araçlara artık bakmayacağız, ticareti artıracağız” ifadelerini kullandı.

Planlanan AVM’nin hayata geçirilmesi durumunda sürücülerin ve yolcuların ilçede mola vermesi, alışveriş yapması ve yerel işletmelerden hizmet alması için yeni bir alan oluşturulması amaçlanıyor. Böylece ilçenin yalnızca geçiş güzergâhı olarak değil, aynı zamanda ticari bir durak olarak da öne çıkması hedefleniyor.

Gül ve lavanta tanıtımı da gündemde

Keçiborlu için gündeme gelen çalışmalar yalnızca AVM projesiyle sınırlı değil. İlçenin, Isparta’nın öne çıkan değerleri olan gül ve lavantanın tanıtımında daha etkin rol üstlenmesi de planlanıyor.

Başkan Parlak, Isparta’ya gelen ziyaretçilerin kente girişlerinden itibaren gül ve lavantayla buluşturulmasını hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda ilçenin tanıtımını güçlendirecek reklam çalışmalarının da gündemde olduğu ifade edildi.

1 milyar liralık projenin ayrıntıları bekleniyor

Yaklaşık 1 milyar lira maliyetle yapılması planlanan AVM’nin Keçiborlu’ya nasıl bir ekonomik katkı sağlayacağı merak ediliyor. Projenin hayata geçirilmesi hâlinde ilçede ticari hareketliliğin artması, yol güzergâhını kullanan ziyaretçilerin yerel ekonomiye katkı sunması hedefleniyor.

Ancak projenin finansman modeli, yatırım takvimi, inşaat başlangıç tarihi ve uygulama aşamalarına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı. Bu nedenle AVM yatırımı, mevcut bilgiler doğrultusunda planlama aşamasındaki bir proje olarak değerlendiriliyor.

Projenin somut adımlara dönüşmesiyle birlikte Keçiborlu’nun ticari geleceğine ve Isparta’nın bölgesel ekonomisine olası katkıları daha net ortaya çıkacak.