Isparta’nın Keçiborlu ilçesine 1 milyar liralık AVM planı

Isparta Keçiborlu’da Afyonkarahisar yolu üzerine 1 milyar liralık AVM yapılması planlanıyor. Başkan Yusuf Murat Parlak projenin hedefini açıkladı.

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine 1 milyar liralık AVM planı
ISPARTA
G.Tarihi: 21.10.2026 22:51
1568516 Okunma
0

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine 1 milyar liralık AVM planı

Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, Afyonkarahisar yolu üzerinde yaklaşık 1 milyar lira maliyetle alışveriş merkezi yapılmasını planladıklarını açıkladı. Projeyle ilçeden geçen araçların ticari hareketliliğe dönüştürülmesi hedefleniyor.

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde ekonomiyi canlandırmaya yönelik dikkat çeken bir yatırım planı gündeme geldi. Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, ilçenin ulaşım güzergâhı üzerindeki konumunu ekonomik fırsata dönüştürmek amacıyla yaklaşık 1 milyar lira maliyetli bir alışveriş merkezi (AVM) projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Afyonkarahisar yolu üzerinde hayata geçirilmesi planlanan proje, Keçiborlu’dan geçip giden araçların ilçede daha fazla vakit geçirmesini ve yerel ticaretin gelişmesini amaçlıyor.

Keçiborlu’dan geçen araçlar ticarete kazandırılacak

Keçiborlu’nun önemli ulaşım güzergâhlarından biri üzerinde bulunmasını ekonomik avantaja dönüştürmek isteyen belediye yönetimi, ilçeye yeni bir ticaret noktası kazandırmayı hedefliyor.

Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, projeye ilişkin açıklamasında, “Keçiborlu’dan geçen araçlara artık bakmayacağız, ticareti artıracağız” ifadelerini kullandı.

Planlanan AVM’nin hayata geçirilmesi durumunda sürücülerin ve yolcuların ilçede mola vermesi, alışveriş yapması ve yerel işletmelerden hizmet alması için yeni bir alan oluşturulması amaçlanıyor. Böylece ilçenin yalnızca geçiş güzergâhı olarak değil, aynı zamanda ticari bir durak olarak da öne çıkması hedefleniyor.

Gül ve lavanta tanıtımı da gündemde

Keçiborlu için gündeme gelen çalışmalar yalnızca AVM projesiyle sınırlı değil. İlçenin, Isparta’nın öne çıkan değerleri olan gül ve lavantanın tanıtımında daha etkin rol üstlenmesi de planlanıyor.

Başkan Parlak, Isparta’ya gelen ziyaretçilerin kente girişlerinden itibaren gül ve lavantayla buluşturulmasını hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda ilçenin tanıtımını güçlendirecek reklam çalışmalarının da gündemde olduğu ifade edildi.

1 milyar liralık projenin ayrıntıları bekleniyor

Yaklaşık 1 milyar lira maliyetle yapılması planlanan AVM’nin Keçiborlu’ya nasıl bir ekonomik katkı sağlayacağı merak ediliyor. Projenin hayata geçirilmesi hâlinde ilçede ticari hareketliliğin artması, yol güzergâhını kullanan ziyaretçilerin yerel ekonomiye katkı sunması hedefleniyor.

Ancak projenin finansman modeli, yatırım takvimi, inşaat başlangıç tarihi ve uygulama aşamalarına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı. Bu nedenle AVM yatırımı, mevcut bilgiler doğrultusunda planlama aşamasındaki bir proje olarak değerlendiriliyor.

Projenin somut adımlara dönüşmesiyle birlikte Keçiborlu’nun ticari geleceğine ve Isparta’nın bölgesel ekonomisine olası katkıları daha net ortaya çıkacak.

Isparta HaberKeçiborlu HaberleriKeçiborlu AVMIsparta AVM projesiYusuf Murat ParlakKeçiborlu yatırımları
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Havacılık sektöründen Isparta’ya yatırım! Yeni adres Atabey OSB
Avrupa şampiyonu Fatma Gül Çevik Isparta’da coşkuyla karşılandı
Isparta’da girişimcilere KOSGEB desteği! 2 milyon 250 bin TL’ye kadar fırsat
Isparta Davraz’da motor sesleri yükselecek! Rock’n Ride heyecanı başlıyor
Isparta’nın Keçiborlu ilçesine 1 milyar liralık AVM planı
Isparta’da otomobil takla attı: Yaralılar var
Ispartalı Fatmagül Çevik Avrupa şampiyonu oldu
Isparta’da 40’ıncı Komando Eğitim Alayı tugay oldu
Isparta Yazılı Kanyon’da mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
Isparta’da dolandırıcılık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Isparta Yazılı Kanyon’da kaybolan 14 kişilik gruptan acı haber
Isparta’da motosiklet ve scooterlara 13 saatlik yasak
Isparta’da belediye meclis üyesi gözaltına alındı iddiası
Isparta’da 2,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi SON DAKİKA HABER!
Isparta Bilimfest başladı! 3 projeye TÜBİTAK desteği
Isparta’da Kültür Sitesi esnafı için yeni iş yerleri hazırlanıyor
Isparta’da Mukaddes Emanetler Sergisi’ne yoğun ilgi: 15 bini aştı
Isparta Barosu'ndan avukata saldırıya sert tepki
Isparta İŞKUR İl Müdürü Mustafa Höke açığa alındı
HGS'de yeni dönem başladı! Araç sahipleri dikkat
Isparta'daki Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıta dev indirim geliyor!
Üniversite Öğrencilerine Müjde: İŞKUR Gençlik Programı Başvuruları Başladı!
DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Açıkladı: Isparta'nın Su Seviyesinde Son Durum Ne?
Başkan Parlak İstihdamı Açıkladı: "Keçiborlu’da İş Var, Çalışacak İnsan Arıyoruz"
Isparta'da Elma Fiyatları Düşük Kaldı: Ticaret Borsası'ndan Acil Destek Talebi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Ölmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta’da motosiklet ve scooterlara 13 saatlik yasak
Isparta’da motosiklet ve scooterlara 13 saatlik yasak
Isparta Onur Yağmur Olukları | Çatı ve Oluk Sistemleri
Isparta Onur Yağmur Olukları | Çatı ve Oluk Sistemleri
Isparta’da otomobil takla attı: Yaralılar var
Isparta’da otomobil takla attı: Yaralılar var
Isparta’da girişimcilere KOSGEB desteği! 2 milyon 250 bin TL’ye kadar fırsat
Isparta’da girişimcilere KOSGEB desteği! 2 milyon 250 bin TL’ye kadar fırsat