Isparta’da otomobil takla attı: Yaralılar var

Isparta’nın Anadolu Mahallesi’nde, Sanayi Polis Karakolu yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. İlk edinilen bilgilere göre kazada yaralanan kişi ya da kişiler olduğu öğrenildi.

Isparta’da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası paniğe neden oldu. Anadolu Mahallesi’nde, Sanayi Polis Karakolu yakınlarında bir otomobil henüz netlik kazanmayan bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

Kaza sonrası ekipler bölgeye sevk edildi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi. Takla atan otomobilde maddi hasar meydana gelirken, ilk bilgilere göre kazada yaralanan kişi ya da kişilerin bulunduğu belirtildi. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Kazanın nedeni araştırılıyor

Kazanın dikkatsizlik sonucu meydana gelmiş olabileceği öne sürülürken, sürücünün alkollü olduğu yönündeki iddialar da henüz resmî makamlarca doğrulanmadı. Kazanın kesin nedeni ve oluş şeklinin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.



