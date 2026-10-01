Avrupa şampiyonu Fatma Gül Çevik Isparta’da coşkuyla karşılandı

U23 Avrupa Halter Şampiyonası’nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan Fatma Gül Çevik, Isparta’da coşkuyla karşılandı.

Avrupa şampiyonu Fatma Gül Çevik Isparta’da coşkuyla karşılandı
ISPARTA
G.Tarihi: 21.10.2026 22:51
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Avrupa şampiyonu Fatma Gül Çevik Isparta’da coşkuyla karşılandı

Arnavutluk’ta düzenlenen U23 Avrupa Halter Şampiyonası’nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan Isparta Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Fatma Gül Çevik, memleketinde coşkuyla karşılandı. Başarılı milli sporcu, elde ettiği derecelerle Isparta’ya büyük gurur yaşattı.

Isparta’nın gururu milli halterci Fatma Gül Çevik, uluslararası arenada elde ettiği önemli başarının ardından memleketine döndü. Arnavutluk’ta gerçekleştirilen U23 Avrupa Halter Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Çevik, kazandığı madalyalarla hem ülkesinin hem de Isparta’nın adını başarıyla duyurdu.

Isparta Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden genç sporcu, şehre gelişinde düzenlenen karşılamada çiçeklerle ve tebriklerle karşılandı.

Avrupa şampiyonasında 3 madalya kazandı

U23 Avrupa Halter Şampiyonası’nda +86 kilo kategorisinde yarışan Fatma Gül Çevik, koparmada 109 kilogram, silkmede 137 kilogram kaldırdı. Toplamda 246 kiloya ulaşan milli sporcu, şampiyonayı 2 altın ve 1 gümüş madalyayla tamamladı.

Gösterdiği performansla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Çevik, elde ettiği derecelerle Türk halterinin ve Isparta sporunun önemli başarılarından birine imza attı.

Başkan Başdeğirmen’den tebrik

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de milli sporcunun başarısına ilişkin tebrik mesajı yayımladı.

Başdeğirmen, Fatma Gül Çevik’in ülkeyi ve şehri başarıyla temsil ettiğini belirterek milli sporcuyu ve başarısında emeği bulunan antrenörleri kutladı.

Başarının azim ve disiplinin sonucu olduğuna dikkat çeken Başdeğirmen, milli sporcuya yeni şampiyonluklar diledi.

Isparta’nın gururu oldu

Uluslararası bir organizasyonda elde ettiği madalyalarla dikkat çeken Fatma Gül Çevik’in başarısı, Isparta’da sevinçle karşılandı. Genç sporcunun Avrupa şampiyonasındaki performansı, kentte spor alanında elde edilen başarıların da önemli bir örneği oldu.

Isparta’nın adını uluslararası platformda duyuran milli halterci, kazandığı madalyalarla spor kariyerinde önemli bir başarıya daha ulaştı.

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