Isparta Ormanlarında Ekosistem Dostu Karıncalar İş Başında

Isparta Orman Bölge Müdürümüz Rifat Ataş Orman Bölge Müdürlüğümüz dahilinde Isparta Senirkent Kapıdağı mevkiinde Formica rufa (kırmızı orman karıncası) yuvası transplantasyon alanlarında incelemelerde bulundu.İncelemeler esnasında Bölge Müdürümüze, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Avcı, Bölge Müdürlüğümüz Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Nevzat Sicimli ve aynı Şubede görevli Orman Mühendisi Arif Yılmaz eşlik etti.Kırmızı orman karıncaları orman zararlısı böceklerle mücadelede faydalı bir yırtıcı olup, zararlılık yapan kabuk böcekleri, yaprak bitleri, yaprak kelebekleri, yaprak arılarına karşı biyolojik mücadele de etkili bir argümandır. Ormanlarımızda kırmızı orman karıncalarının korunması ve çoğalması için yapılan çalışmalar kapsamında ormana zararlı böcek ve hastalıklarla mücadele amacıyla faydalı böceğin adaptasyonunun sağlanabileceği uygun ekolojik şartları haiz mevkilere yaygınlaştırılması çalışmalarında; 2000-2022 yılları arasında Isparta Orman Bölge Müdürlüğü dahilindeki, Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğünde 306 adet, Isparta Orman İşletme Müdürlüğünde 137 adet, Sütçüler orman işletme Müdürlüğünde 9 adet, Burdur Orman İşletme Müdürlüğünde 7 adet, Dinar Orman İşletme müdürlüğünde 6 adet, Bucak Orman İşletme Müdürlüğünde 5 adet ve Gölhisar Orman İşletme Müdürlüğünde 4 adet olmak üzere toplam 474 adet Formica rufa yuvası transplantasyonu gerçekleştirilmiştir.Kabuk böcekleri ile mücadele de biyoteknik ve mekanik mücadele yöntemleri uygulanmaktadır. Böceğin uçma zamanından onbeş gün önce sahaya feromon tuzakları asılarak, tuzaklara düşen böcekler on günde bir kontrol edilip yırtıcı böcekler doğaya tekrar geri bırakılmaktadır. Kabuk böcekleri için uçma zamanından onbes gün önce tuzak odunları ve tuzak ağaçları hazırlanmakta, tuzak odunları ve ağaçları on günde bir kontrol edilip yumurtadan larvalar çıktıkları zaman kabuklar soyularak imha edilerek veya odunlar ormandan pazarlanmak suretiyle uzaklaştırılmaktadır.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Rifat Ataş, Formica rufa (kırmızı orman karıncası) yuvası transplantasyonları ve Feromon tuzaklIsparta Orman Bölge Müdürlüğü