ISPARTA'DA KADIN KOOPERATİFİ SAYISI 19'A ULAŞTI

Şarkikaraağaç Kızıldağ Kadın Girişimci Kooperatifi üyeleri Isparta Valiliği’nde Vali Seymenoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede Şarkikaraağaç Kaymakamı Erkan Adıbelli ve Isparta Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger de hazır bulundu.Isparta’da göreve başladığı günden itibaren kadın kooperatiflerinin kurulmasını teşvik eden Vali Seymenoğlu’nun destek ve yönlendirmeleriyle Isparta’da genelinde faaliyet gösteren kadın kooperatifi sayısı 19’a ulaştı.Bu kooperatiflerden biri olan Şarkikaraağaç Kızıldağ Kadın Girişimci Kooperatifi üyeleri Vali Seymenoğlu ile bir araya gelerek faaliyetleri hakkında bilgi verdi, ürettikleri ürünleri tanıttı. Kooperatif üyelerinin el yapımı gıda ürünleri ve Kızıldağ Milli Parkı temalı hediyelik eşyaları dikkat çekti. Isparta’nın gözde uğrak noktalarından biri olan Kızıldağ Milli Parkı’ndaki stantlarında yakın bir zamanda faaliyetlerine başlayacak olan kooperatif, ilçe merkezin de yer arayışı içinde olduklarını söylediler.Buluşmada bir açıklama yapan Vali Seymenoğlu “Yerelden de destek alarak yavaş yavaş büyüyeceksiniz. Bunun için herkesin kadın kooperatiflerine destek olması lazım. Kendi gayretlerinizle küçük küçük dokunuşlarla, kamunun da katkılarıyla kooperatifiniz gelişecektir. Kooperatiflerin esas temeli imece usulüyle başarı sağlamasıdır güzel olanı da bu zaten. Siz bunları başardıkça yeni üyeler de sizlere katılmak isteyecektir. İlk kurulduğunuzda bazı sorunlar yaşamanız çok doğal şu anda başarıya ulaşmış kooperatiflerimiz tüm bu zorluklardan geçti” dedi.