Isparta Orman lojmanlarında tahliye iddiaları gündemde

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki kamu lojmanlarının kullanımına ilişkin iddialar tartışma yarattı. Görev yeri değişen eski bir bölge müdür yardımcısının Isparta’daki lojmanı kullanmayı sürdürdüğü, ayrıca lojmanda kalma süresini 5 yıla tamamlayan bazı personellerin de konutları boşaltmadığı öne sürüldü. Gözler, lojman tahsis ve tahliye süreçlerinin nasıl yürütüldüğüne çevrildi.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki kamu lojmanlarının kullanımına ilişkin gündeme gelen iddialar, kurumda tahsis, süre takibi ve denetim süreçlerini yeniden gündeme taşıdı.

İddialara göre, 2019-2024 yılları arasında Isparta Orman Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve 2024 yılında Adana Orman Bölge Müdürlüğüne atanan T.E.’nin, görev yeri değişmesine rağmen Isparta’daki lojmanı kullanmaya devam ettiği ileri sürülüyor. Ailesinin ve Isparta’da üniversite öğrenimi gören oğlunun da söz konusu konutta kaldığı iddialar arasında yer alıyor.

Ancak lojmanın hangi tahsis kapsamında kullanıldığı, görev değişikliğinin ardından kullanım hakkının devam edip etmediği ve varsa özel izin ya da uzatma kararlarının bulunup bulunmadığı henüz açıklığa kavuşmuş değil.

5 yıllık kullanım süresini dolduran personellerle ilgili iddialar

Lojman tartışmasının bir diğer başlığını ise kullanım süresini doldurduğu halde konutları boşaltmadığı öne sürülen personeller oluşturuyor.

Kurumda görev yapan K.A., B.M., O.A., D.S., M.K., M.T., M.D. ve N.Ö. isimli personellerin, lojmanda kalma sürelerini 5 yıla tamamlamalarına rağmen konutları kullanmayı sürdürdükleri iddia ediliyor. Benzer durumda başka personellerin de bulunduğu ileri sürülüyor.

Söz konusu iddiaların açıklığa kavuşması için personellerin lojman tahsis türlerinin, kullanım sürelerinin ve varsa mevzuat kapsamında verilmiş uzatma kararlarının incelenmesi gerekiyor.

Lojman tahsis ve tahliye süreçleri merak ediliyor

Kamu lojmanlarının tahsisi ve kullanımına ilişkin işlemlerin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yürütülmesi, kullanım sürelerinin takip edilmesi ve tahliye süreçlerinin buna göre işletilmesi gerekiyor.

Özellikle lojman ihtiyacı bulunan, görev nedeniyle konutta kalması gereken veya sıra bekleyen personellerin bulunduğu bir ortamda, kullanım hakkı sona erdiği halde konutların boşaltılmadığı yönündeki iddialar kamu kaynaklarının adil ve verimli kullanımı açısından önem taşıyor.

Bu kapsamda, Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde lojmanların tahsis ve kullanım sürelerinin nasıl takip edildiği, iddialara konu konutlarla ilgili herhangi bir inceleme veya işlem başlatılıp başlatılmadığı merak ediliyor.

Gözler Orman Bölge Müdürlüğünün açıklamasında

Kamuoyuna yansıyan iddiaların ardından, lojmanların kullanım durumuna ilişkin yetkili birimlerin açıklama yapması bekleniyor.

İddialara konu personellerin tahsis ve kullanım durumlarıyla ilgili kurum kayıtlarının açıklığa kavuşturulması, tartışmalara da yanıt verecek.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğünün konuya ilişkin açıklaması ve varsa yapılacak incelemelerin sonuçları merakla bekleniyor. İlgili kurumun ve adı geçen kişilerin konuya ilişkin yanıt ve açıklamalarına yer verilmeye hazırız.