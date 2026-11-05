Eğirdir Miskinler Yokuşu’nda kamyon kasası devrildi

Isparta-Eğirdir karayolunda Miskinler Yokuşu’nda kamyon kasası devrildi. Trafik yoğunluğu yaşanan bölgede kasa vinç yardımıyla kaldırıldı.

Eğirdir Miskinler Yokuşu’nda kamyon kasası devrildi
ISPARTA
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Eğirdir Miskinler Yokuşu’nda kamyon kasası devrildi

Isparta-Eğirdir karayolunun Miskinler Yokuşu mevkisinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, virajı dönen bir kamyonun kasası devrildi. Yolda trafik yoğunluğu yaşanırken, devrilen kasa vinç yardımıyla kaldırıldı.
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, Miskinler Yokuşu’nda meydana gelen olayda bir kamyonun kasası devrildi. Edinilen bilgilere göre, virajı aldığı sırada devrilen kamyon kasası nedeniyle karayolunda trafik akışı olumsuz etkilendi.
Olayın ardından bölgeye vinç çağrıldı. Devrilen kasa, ekiplerin çalışmasıyla kaldırılarak yoldan alındı. Kaldırma çalışmaları boyunca güzergâhta araç yoğunluğu ve zaman zaman trafik aksamaları yaşandı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol trafiği yeniden rahatladı.
Olayda yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

 

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