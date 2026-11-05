Sav’da yaşlı bakım evi için yardım kampanyası başlıyor

Sav’da yaşlılara vefa projesi için destek çağrısı

Isparta’nın Sav Kasabası’nda yapımı devam eden Yaşlı Bakım Evi ve Misafirhane projesinin tamamlanması için yardım kampanyası başlatılıyor. Sav Belediye Başkanı Mustafa Avşar, kasaba halkına ve hayırseverlere çağrıda bulunarak anlamlı projeye destek istedi.

Isparta’nın Sav Kasabası’nda büyüklerin huzurlu, güvenli ve mutlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Yaşlı Bakım Evi ve Misafirhane projesinde çalışmalar sürüyor. Projenin tamamlanabilmesi için Sav Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatılıyor.

Sav Belediye Başkanı Mustafa Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşlılara sahip çıkmanın yalnızca bir görev değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Yıllarca emek vererek evlatlarını büyüten, tecrübeleriyle yol gösteren büyüklerin yalnız bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken Başkan Avşar, yapılmakta olan bakım evi ve misafirhanenin tamamlanması için vatandaşları dayanışmaya davet etti.

Avşar, açıklamasında, “Onların yalnızlığını paylaşmak, hak ettikleri huzurlu ve mutlu yuvaları kurmak biz evlatları olarak en büyük vazifemizdir” ifadelerini kullandı.

Hayırseverlere destek çağrısı

Sav’da yapımı devam eden Yaşlı Bakım Evi ve Misafirhane projesinin tamamlanması için başlatılacak kampanyayla vatandaşların ve hayırseverlerin katkı sunması hedefleniyor.

Başkan Mustafa Avşar, tüm vatandaşları bu anlamlı projeye ortak olmaya çağırarak, dayanışmayla büyükler için sıcak ve güvenli bir yaşam alanı oluşturulabileceğini belirtti.

Bağış yapmak isteyenler için hesap bilgileri

Sav Belediyesi tarafından paylaşılan kampanya kapsamında destek olmak isteyenler için banka hesap bilgileri de duyuruldu.

Hesap sahibi: Sav Kasabası Belediye Başkanlığı

IBAN: TR56 0001 0001 3236 2951 0150 13

Başkan Avşar, çağrısında şu ifadeleri kullandı:

“Gelin birlik olup bu anlamlı huzur yuvasının harcına sevgimizi ve dayanışmamızı katarak ortak olalım. Kalp iyilik, iyidir. İnsana iyi gelir.”

Sav’da hayata geçirilen projenin tamamlanması için başlatılan yardım kampanyasına vatandaşların ve hayırseverlerin vereceği destek bekleniyor.