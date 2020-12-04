Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Orman Ürünleri Üretim Standardı Tatbikatları Gerçekleştirdi

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü

Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüzde Isparta, Eğirdir, Sütçüler, Bucak, Gölhisar ve Dinar Orman İşletme Müdürlüklerinde üretim tatbikatı yapıldı.Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcımız Nuri Maraş ve İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Ramazan Kolsuz' un koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatlarda Isparta, Eğirdir, Sütçüler, Bucak, Gölhisar ve Dinar Orman İşletme Müdürleri, İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları, üretimde görevli personel ile kooperatif başkanları katıldı.Pandemi nedeniyle az katılımcı, maske ve mesafeye uyularak açık alanda arazide yapılan tatbikatta; damgada dikkat edilecek hususlar, üretimde verimliliği artırmak, standartlara uygunluk, kaliteli ürün üretim, zayiatlarının en aza indirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği konuları anlatılarak uygulamaları yapıldı.Ormanlarda bakım yapmak ve gençleştirmek için üretime konu edilen ağaçlar üzerinde kesme ve boylama teknikleri gösterildi. Kesim teknikleri, ağaç kesme ve boylama ile üretimde iş sağlığı ve güvenliği konularında uygulamalı eğitim yapıldı. Tatbikatta piyasanın isteklerine göre standardizasyona da dikkat ederek kesilen ağaçtan en yüksek verimliliğin alınması için sınıf emval üretimine ağırlık verilmesi vurgulandı.Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Ormanlarda sürekliliğin sağlanabilmesi, ormanların bakım ve gençleştirme çalışmaları ile dinamik hale getirilebilmesi için yapılan faaliyetler esnasında İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerine mutlaka riayet edilmesi gerektiğini, yuvarlak odundan standardizasyon ve piyasa koşullarına göre en yüksek verimin alınması için üretimde görevli her kademedeki personelin gayret göstermesi hususlarında” talimatta bulunarak, tüm personele ve üretimde çalışan tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, verimli ve kazasız bir üretim sezonu diledi.