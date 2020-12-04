PASTALAR BİR MESAJLA SİZE GELSİN!

İstediğiniz pasta çeşitleri kapınıza kadar gelsin!

Ezgi pastanesi'nde hizmetler Gel-al şeklinde, telefon siparişi veya whatsapp üzerinden mesaj ile size geliyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde ise Ezgi Pastanesi hizmetlerine paket servisi ile devam edecek.



Hayatımızın her anı sürprizlerle dolu ve bu sürprizleri kutlamaya hazır bir lezzet...Isparta'da

1999

'dan bugüne

Ezgi Pastenesi...



Paket servis telefon:

0 246 232 59 01

whatsapp :

0542 685 27 72









