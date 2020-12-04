Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Taekwondo Antrenörü, Yaşar Erbil, bu yılın Mayıs ayında yapılması gerekirken, pandemi dolayısıyla Aralık ayına ertelenen Dünya Taekwondo Poomse şampiyonası için Milli Takımda görevlendirildi.
Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada; “2020 Mayıs ayında Danimarka, da Yapılacak olan Dünya Taekwondo Poomse şampiyonası, Pandemi Yüzünden iptal olmuştu.
ŞAMPİYONA ONLİNE OLARAK
GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Bu doğrultuda; 6 Aralık 2020 Tarihinde Kampa girecek olan Milli Takımımız,
Online Yapılacak olan Şampiyona, Ankara’da 1.Haftalık bir Çalışmadan sonra, 12 Aralık 2020 Tarihinde, Canlı Yayın Çekimler Yapılıp Puanlar verilecek. Milli Takımımızın en iyi Şekilde Ülkemizi temsil etmesini bekliyoruz” denildi.