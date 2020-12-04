ŞAMPİYONA ONLİNE OLARAK

GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada; “2020 Mayıs ayında Danimarka, da Yapılacak olan Dünya Taekwondo Poomse şampiyonası, Pandemi Yüzünden iptal olmuştu.Bu doğrultuda; 6 Aralık 2020 Tarihinde Kampa girecek olan Milli Takımımız,Online Yapılacak olan Şampiyona, Ankara’da 1.Haftalık bir Çalışmadan sonra, 12 Aralık 2020 Tarihinde, Canlı Yayın Çekimler Yapılıp Puanlar verilecek. Milli Takımımızın en iyi Şekilde Ülkemizi temsil etmesini bekliyoruz” denildi.