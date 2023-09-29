Isparta Orman Bölge Müdürlüğü: Kaliteyi Arttırmak İçin Çalışıyoruz

Ormanlarımızın sağlıklı büyümesi ve sürdürülebilir üretim için, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü olarak kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Amacımız, orman üretiminde kaliteyi artırmak ve kaynaklarımızı daha etkili bir şekilde kullanmaktır.Üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek için, damga işlemine özel bir vurgu yapmaktayız. Aynı zamanda standartların önemini vurgulayarak kaliteli ürünlerin üretimini teşvik ediyoruz. Ölçü ve mesafe konularına da ayrıca dikkat ederek, orman yönetimi uygulamalarını iyileştirmek için sürekli çaba harcıyoruz.Bu amaçla, Şube Müdürlerimiz ve İşletme Müdürlerimiz tarafından sahada uygulamalı eğitimler düzenlenmekte ve bu eğitimler sonrasında denetimler gerçekleştirilmektedir. Böylece orman üretimi süreçlerinde kalite standartlarının yükseltilmesini sağlayarak, doğal kaynaklarımızı koruma ve sürdürülebilir kullanma hedefimize katkı sağlıyoruz.Ormanlarımızın gelecek nesillere sağlıklı ve verimli bir şekilde aktarılabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. İsparta Orman Bölge Müdürlüğü olarak, doğanın korunmasına ve ormanlarımızın sürdürülebilir yönetimine bağlılığımızı sürdüreceğiz.