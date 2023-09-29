Meteorolojik Uyarı: Isparta Çevresinde Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlar

Başlama Zamanı: 28.09.2023 - 15:10 TSİ

Bitiş Zamanı : 28.09.2023 - 19:00 TSİ



Meteoroloji radarı verileri ve son değerlendirmelere göre, Isparta çevresinde önümüzdeki 4 saat içerisinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Bu yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörüldüğünden, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemlidir.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi olarak, vatandaşlarımızı bu hava durumu uyarısı konusunda bilgilendirmekteyiz. Güvende olmanız için lütfen gerekli önlemleri alınız ve hava durumu güncellemelerini takip ediniz.