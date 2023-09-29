Isparta Belediyesi, Yerel İklim Eylemi İçin 14 Milyon Avro'yu Aşkın İş Birliği Protokolüne İmza Attı

Isparta Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı ile birlikte İPA 3 kapsamında finanse edilecek olan Türkiye’de Yerel İklim Eylemi İçin Avrupa Birliği Ortaklığı Projesi protokolüne imza attı. Bu dev iş birliği ile 14 milyon Avro'luk İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında Isparta Belediyesi, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmayı hedefleyen projeleri desteklemeye hak kazandı.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokolün imza töreninde yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerji kaynaklarına verdiği önemi vurgulayarak, "Ciddi altyapılar oluşturduk, ancak bunları daha da artırmak istiyoruz. Doğal kaynakları ve enerjileri kullanarak daha yaşanabilir bir Isparta inşa etmek istiyoruz" dedi.İsparta'nın doğal zenginlikleri ve güzellikleri ile öne çıkan bir il olduğunu belirten Başdeğirmen, gölleri, barajları, elma üretimi, gülyağı üretimi gibi alanlarda büyük potansiyele sahip olduklarını ifade etti.Isparta Belediyesi, 6 pilot il arasında yer alarak çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanında önemli projelere öncülük edecek. Bu iş birliği, Isparta'nın doğal kaynaklarını ve enerjilerini daha etkin bir şekilde kullanarak çevreye ve iklim değişikliğine olumlu katkı sağlamayı amaçlıyor. Başdeğirmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin Isparta'yı bu projenin içine dahil ettiği için teşekkür etti.Bu iş birliği ile Isparta'nın daha yeşil, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru adım attığına şahitlik ediyoruz. İsparta'nın bu önemli projeye liderlik etmesi, diğer şehirler için de örnek teşkil edecektir.Not: Bu haber, Isparta Belediyesi tarafından yapılan resmi bir duyuruya dayanmaktadır.