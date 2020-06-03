Isparta Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından sekizinci sınıf öğrencilerinin LGS'ye hazırlık çalışmalarına destek olmak amacıyla hazırlanan Online Kazanım Tarama Sınavı, 1 Haziran Pazartesi günü saat 12.00'de yapıldı. Sınava 4099 öğrenci katıldı.Yeni nesil sorulardan oluşan sınavda 20 öğrenci soruların tamamını doğru cevapladı.



SINAVA AİT İSTATİSTİKSEL BİLGİLER



İlimizde 1 Haziran 2020 tarihinde yapılan Online Kazanım Tarama Sınavı'nda 4099 formdan geçerli 4018 form değerlendirilmiştir.

Sınavda 20 öğrencimiz tüm soruları doğru cevaplandırmıştır. 29 öğrencimiz 1 yanlış, 51 öğrencimiz 2 yanlış, 54 öğrencimiz ise 3 yanlış yapmıştır.

6 farklı dersten 10'ar soru, toplam 60 sorunun yer aldığı sınavın genel ortalaması 33,84 olarak hesaplanmıştır.



Sınavdaki derslere ait doğru cevap ortalamaları:



Türkçe



6,02



Matematik



4,53



Fen Bilimleri



5,26



T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük



6,03



Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi



6,71



İngilizce



5,32

