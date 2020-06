PANDEMİ SÜRECİNDE TURİZMDE İZLENECEK YOL HARİTASI ORTAYA KONULDU

3 ANA KURALDAN TAVİZ VERMEYELİM

BU YIL ISPARTA’DA KIRSAL TURİZME AĞIRLIK VERMELİYİZ

TURİZM BAĞLANTISI YAPMADA HUKUKİ BİR ENGEL YOK

ISPARTA’YA KOZMETİK VADİSİ PROJESİ

1 Haziran tarihi itibari ile kovid-19 normalleşme eylem planı kapsamında Isparta’da 2020 yılı turizm faaliyetleri ile ilgili izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında Ekonomi Kampüsünde, sosyal mesafe kuralları içinde yapılan toplantıya kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile turizm faaliyeti içinde bulunan 54 sektör temsilcisi katıldı.Toplantıda ilk olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, turizm şube müdürü Hüseyin Karatuğ, Isparta’da son üç yılda turizmde alınan sonuçlar ve izlenen yol hakkında genel değerlendirme yaptı.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü enformasyon Memuru Fatih Bilgiç ise Isparta’da yılın 12 ayında yapılabilecek turizm faaliyetleri ve tur programları hakkında sunumgerçekleştirerek, 2012 yılından bu yana ilimiz genelinde konaklama yapan turist rakamlarını katılımcılar ile paylaştı. Bilgiç bunun yanında pandemi ile normalleşme sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve turizmi ilgilendiren genelgeleri sektör turizm sektör temsilcilerine açıkladı.Toplantıya başkanlık eden Isparta Valisi Ömer Senemoğlu’nun salondakilere ilk tavsiyesi maske kullanımı, sosyal mesafe kuralları ve hijyen konusundan taviz verilmemesi yönünde oldu.Pandemi sürecinin bütün dünyanın yaşadığı bir durum olduğunu belirten Vali Seymenoğlu, Isparta'nın kırsal ve iç turizm sektörlerinde her yönüyle var olmaya devam edeceğini belirterek misafir kabulleri ve tur planlarınızdan taviz vermeyin. Gelen misafirlerimizi en iyi şekilde gül ve lavanta bahçelerinde ağırlayalım mesajı verdi.Tur operatörleri ve acentaların bağlantı yapmasına her hangi hukuki bir sıkıntı olmadığını kaydeden Vali Seymenoğlu, Devletin maddi ve manevi olarak her sektöre olduğu gibi turizm sektörüne de desteklerinin devam edeceğini söyledi.Turizmde kozmetiğin önemine değinen Vali Ömer Seymenoğlu, BAKA kanalı ile 10 milyon liralık bir yatırımla oluşturulacak “Kozmetik Vadisinde” tüm gül ve lavanta ürünlerinin üretim merkezini Isparta’ya taşımayı hedeflediklerini kaydetti.Toplantının son bölümünde ise turizm sektör temsilcileri söz alarak istek ve taleplerini Vali Ömer Seymenoğlu ve diğer ilgiler ile paylaşarak destek istediler.