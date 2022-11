17. GÖLLER BÖLGESİ - Tarım ve Hayvancılık Fuarı

(10-13 Kasım 2022)

FUARI DÜZENLEYEN FİRMA

FUAR TARİHİ

FUAR ALANI

Gelişen dünya konjöktöründe, küresel ısınma ve buna bağlı su sıkıntısı, Tarım sektörünü her zaman olduğundan daha da önemli hale getirmiştir. Tarım sektörü bu önemini gelecek yıllarda daha da artıracak gibi görünmektedir.DETAY FUARCILIK LTD. ŞTİ. Olarak bu düşünceden yola çıkarak tarım sektöründe iyi bir potansiyel gördüğümüz GÖLLER BÖLGESİNDE, 2005 yılında başlatmış olduğumuz ve 16 yıldır başarıyla gerçekleştirdiğimiz fuarımızı bu yılda 10-13 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek olmanın heyecanı içindeyiz. ilk yıldan beri siz değerli katılımcıların desteklediği fuarımız her geçen yıl gözle görülür gelişmeler kaydetmektedir. Ekip olarak bu sorumluluk bilinciyle çalışmalara büyük bir heyecanla başlamış bulunmaktayız.Göller bölgesinin ciddi bir tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olduğu ve yeni gelişmelerle bu potansiyelin daha çok arttığı gözlemlenmektedir. Isparta ekonomisi de ağırlıklı olarak tarıma dayanmaktadır. Tropikal bitkiler hariç hemen her türlü sebze ve meyve yetiştirilebildiği Isparta bölgesinde, özellikle elmacılıkta 518 bin tonluk üretimle Türkiye’nin elma üretiminin % 20’sini karşılamaktadır. Bu da demektir ki Türkiye`de üretilen her 5 elmadan biri Isparta`da üretilmektedir. Bu nedenle Isparta ‘Türkiye’nin elma üretim merkezi’ olarak tanımlanmaktadır.Bunun yanında da 16.587 ton kirazla yine ekonomiye önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca Isparta yağlık gül üretiminde de Türkiye de birinci sıradadır. Bölge illerinden Burdur için ise,Hayvansal üretim hem ekonomiye olan katkısı hem de önemli bir geçim kaynağı olması sebebiyle önemli bir yer tutmaktadır. Et ve yumurta tavukçuluğu yanında büyükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda önemli gelişmeler kaydedilmiştir ve üretim miktarları dikkate alınmaya değer boyutlardadır. Günde yaklaşık 800 ton süt üretilen Burdur’da hayvancılık sektörünün gelişmesi için tüm kurumlar ortak olarak büyük bir çaba sarfetmektedir.Tüm bu veriler ışığında DETAY FUARCILIK Ltd. Şti tarafından Isparta Ticaret Borsası öncülüğünde, IspartaValiliği, S.D.Üniversitesi, Isparta Tarım il Müdürlüğü ve İlçe teşkilatları işbirliğiyle, 10-13 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan17.Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Isparta Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayında tüm tarım gönüllülerine kapılarını açacaktır.Göller bölgesinin ciddi bir tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olduğu ve yeni gelişmelerle bu potansiyelin daha çok arttığı gözlemlenmektedir. Isparta ekonomisi de ağırlıklı olarak tarıma dayanmaktadır. Tropikal bitkiler hariç hemen her türlü sebze ve meyve yetiştirilebildiği Isparta bölgesinde, özellikle elmacılıkta 518 bin tonluk üretimle Türkiye’nin elma üretiminin % 20’sini karşılamaktadır. Bu da demektir ki Türkiye`de üretilen her 5 elmadan biri Isparta`da üretilmektedir. Bu nedenle Isparta ‘Türkiye’nin elma üretim merkezi’ olarak tanımlanmaktadır.DETAY Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Ltd. Şti. yurt içinde her türlü ürünün tanıtılması amacıyla fuar ve sergiler düzenleyen özel bir kuruluştur. DETAY Fuarcılık Ltd.Şti.yurt içinde fuar ve sergi organizasyonları düzenlemek ve her türlü organizasyon faaliyetlerini sürdürebilmek için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınması gereken “Yurtiçinde Fuar Düzenleme Yetki Belgesine” sahiptir.10-13 Kasım 2022Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi – Batıkent/ISPARTA17. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Isparta’nın fuar amacına yönelik olarak, en büyük ve en modern yapısı olan, Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir. Fuar alanı bürüt toplam 8.000 m2 kapalı, 4.500 m2 açık alandan oluşmaktadır.