isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiISPARTA OTO EKSPERTİZ

ISPARTA 17. GÖLLER BÖLGESİ - Tarım ve Hayvancılık Fuarı Başlıyor

ISPARTA 17. GÖLLER BÖLGESİ - Tarım ve Hayvancılık Fuarı Başlıyor
ISPARTA
55 Okunma
0
ISPARTA TARIM FUARIISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
17. GÖLLER BÖLGESİ - Tarım ve Hayvancılık Fuarı
(10-13 Kasım 2022)
Gelişen dünya konjöktöründe, küresel ısınma ve buna bağlı su sıkıntısı, Tarım sektörünü her zaman olduğundan daha da önemli hale getirmiştir. Tarım sektörü bu önemini gelecek yıllarda daha da artıracak gibi görünmektedir.
 
DETAY FUARCILIK LTD. ŞTİ. Olarak bu düşünceden yola çıkarak tarım sektöründe iyi bir potansiyel gördüğümüz GÖLLER BÖLGESİNDE, 2005 yılında başlatmış olduğumuz ve 16 yıldır başarıyla gerçekleştirdiğimiz fuarımızı bu yılda 10-13 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek olmanın heyecanı içindeyiz. ilk yıldan beri siz değerli katılımcıların desteklediği fuarımız her geçen yıl gözle görülür gelişmeler kaydetmektedir. Ekip olarak bu sorumluluk bilinciyle çalışmalara büyük bir heyecanla başlamış bulunmaktayız.
 
Göller bölgesinin ciddi bir tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olduğu ve yeni gelişmelerle bu potansiyelin daha çok arttığı gözlemlenmektedir. Isparta ekonomisi de ağırlıklı olarak tarıma dayanmaktadır. Tropikal bitkiler hariç hemen her türlü sebze ve meyve yetiştirilebildiği Isparta bölgesinde, özellikle elmacılıkta 518 bin tonluk üretimle Türkiye’nin elma üretiminin % 20’sini karşılamaktadır. Bu da demektir ki Türkiye`de üretilen her 5 elmadan biri Isparta`da üretilmektedir. Bu  nedenle  Isparta  ‘Türkiye’nin  elma  üretim  merkezi’  olarak tanımlanmaktadır.
 
Bunun yanında da 16.587 ton kirazla yine ekonomiye önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca Isparta yağlık gül üretiminde de Türkiye de birinci sıradadır. Bölge illerinden Burdur için ise,Hayvansal üretim hem ekonomiye olan katkısı hem de önemli bir geçim kaynağı olması sebebiyle önemli bir yer tutmaktadır. Et ve yumurta tavukçuluğu yanında büyükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda önemli gelişmeler kaydedilmiştir ve üretim miktarları dikkate alınmaya değer boyutlardadır. Günde yaklaşık 800 ton süt üretilen Burdur’da hayvancılık sektörünün gelişmesi için tüm kurumlar ortak olarak büyük bir çaba sarfetmektedir.
Tüm bu veriler ışığında DETAY FUARCILIK Ltd. Şti tarafından Isparta Ticaret Borsası öncülüğünde, IspartaValiliği, S.D.Üniversitesi, Isparta Tarım il Müdürlüğü ve İlçe teşkilatları işbirliğiyle, 10-13 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan
17.Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Isparta Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayında  tüm tarım gönüllülerine kapılarını açacaktır.
 
Göller bölgesinin ciddi bir tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olduğu ve yeni gelişmelerle bu potansiyelin daha çok arttığı gözlemlenmektedir. Isparta ekonomisi de ağırlıklı olarak tarıma dayanmaktadır. Tropikal bitkiler hariç hemen her türlü sebze ve meyve yetiştirilebildiği Isparta bölgesinde, özellikle elmacılıkta 518 bin tonluk üretimle Türkiye’nin elma üretiminin % 20’sini karşılamaktadır. Bu da demektir ki Türkiye`de üretilen her 5 elmadan biri Isparta`da üretilmektedir.  Bu  nedenle  Isparta  ‘Türkiye’nin  elma  üretim  merkezi’  olarak tanımlanmaktadır.

FUARI DÜZENLEYEN FİRMA
DETAY Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Ltd. Şti. yurt içinde her türlü ürünün tanıtılması amacıyla fuar ve sergiler düzenleyen özel bir kuruluştur. DETAY Fuarcılık Ltd.Şti.yurt içinde fuar ve sergi organizasyonları düzenlemek ve her türlü organizasyon faaliyetlerini sürdürebilmek için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınması gereken “Yurtiçinde Fuar Düzenleme Yetki Belgesine” sahiptir.

FUAR TARİHİ
10-13 Kasım 2022

FUAR ALANI
Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi  – Batıkent/ISPARTA
17. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Isparta’nın fuar amacına yönelik olarak, en büyük ve en modern yapısı olan, Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre  Merkezi’nde düzenlenecektir. Fuar alanı bürüt toplam 8.000 m2 kapalı, 4.500 m2 açık alandan oluşmaktadır.

ISPARTA TARIM FUARI

 Geçtiğimiz fuardan kareler arşiv
 
DSC0670DSC0671DSC0673DSC0674DSC0675DSC0676DSC0677DSC0678DSC0679DSC0680DSC0681DSC0682DSC0683DSC0684DSC0685DSC0686DSC0687DSC0688DSC0689DSC0690DSC0691DSC0693DSC0695DSC0696DSC0697DSC0698DSC0699DSC0700DSC0701DSC0702DSC0703DSC0704DSC0705DSC0706DSC0707DSC0708DSC0709DSC0710DSC0711DSC0712DSC0713DSC0714DSC0715DSC0716DSC0717DSC0718DSC0719DSC0720DSC0721DSC0722DSC0723DSC0724DSC0725DSC0726DSC0727DSC0728DSC0729DSC0730DSC0731DSC0732DSC0733DSC0734DSC0735DSC0736DSC0737DSC0738DSC0739DSC0740DSC0741DSC0742DSC0743DSC0744DSC0745DSC0746DSC0747DSC0748

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA 17. GÖLLER BÖLGESİ - Tarım ve Hayvancılık Fuarı Başlıyor
Isparta'da Emniyet 25 şok uygulamada 1013 şahısı sorguladı
TEMPO PARK'TAN KIŞ DÜĞÜNLERİ KAMPANYASI
EYLÜL MİNEL'DE LOKUM VE REÇELLERDE İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLADI
GÜNÜN ÖNEMLİ BAŞLIKLARI VE HABERLERİ
ISPARTA'DA EN TAZE BALIKLAR KAYA BALIK REYONLARINDA
GÜNÜN HABELRERİ
ISPARTA'DA İNTERNETTEN DOLANDIRICILIK OLAYIISPARTA'DA İNTERNETTEN DOLANDIRICILIK OLAYI
ISPARTA'DA OTO SES SİSTEMLERİ İÇİN EN İYİ ÇÖZÜM GÜNDEM OTO MÜZİK'TE!
BENİZN VE LPG'YE ZAM GELİYOR! İŞTE GÜNCEL FİYATLAR...
Deprem Isparta ve Burdur’da da hissedildi
Isparta'da Müzik tutkunlarının adresi Tezcan Müzik...
KALECAMPEN SHOWROOM ŞİMDİ ISPARTA ŞEHİR MERKEZİNDE
Isparta'da Acıkan soluğu Öz Sokak Lezzetleri'nde alıyor...! 24 saat açık!
Kış yaklaştı, Isparta'da aktarlar hareketlendi
ISPARTA VE TÜM İLLERİ KAPSAYAN KONUT KAMPANYASI
Isparta'da her marka elektrikli süpürge için toz torbası ve yedek parçaları
Türkiye'de bir ilk! görenleri şaşkına çeviren bitki
ISPARTA ET VE TAVUK DÖNERE ZAM!
İNSTAGRAM'DA ÇOK SAYIDA HESAP ASKIYA ALINDI
ISPARTA SPOR - ŞANLIURFA MAÇI SONUCU
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Isparta'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı
Isparta'da Cumhuriyet Bayramımız Coşkuyla Kutlandı
Isparta'nın en güzel balıkçı limanı Kaya Balık
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-CORBACİ-SİRDAN-KELLE-PACA-İSKEMBE-MUMBAR isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-keman-baglama-bateri-saz-yan-flut-bale-piyano-keman-org-gitar-kursu-kurslari isparta-kasap-kofte-izgara-tavuk-sis-kuzu-kokorec isparta-telefon-kilifi-aksesuar-elektronik-bilgisayar isparta-ic-giyim-atlet-kulot-body-tayt-sutyen-fantezi-corap-mayo-termal-siparis-telefon isparta-aktar-sifali-bitkiler-bitkisel-yaglar-zayiflama-merkezi-kremleri isparta-prefabrik-konteyner-ev-konut-ucuz isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, ISPARTA formatisparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

​Eserleri yapım aşamasında alıcı bulunca tek bir sergiye katılamadı​Eserleri yapım aşamasında alıcı bulunca tek bir sergiye katılamadı01 Kasım 2022
Başkan Bahar’dan Ekim Enflasyonu DeğerlendirmesiBaşkan Bahar’dan Ekim Enflasyonu Değerlendirmesi03 Kasım 2022
MİLLİ BOKSÖRLERİMİZ ÖĞRENCİLERİMİZ İLE BİR ARADAMİLLİ BOKSÖRLERİMİZ ÖĞRENCİLERİMİZ İLE BİR ARADA03 Kasım 2022
Isparta'da her marka elektrikli süpürge için toz torbası ve yedek parçalarıIsparta'da her marka elektrikli süpürge için toz torbası ve yedek parçaları01 Kasım 2022
Isparta Valisi Baruş, Isparta Merkeze bağlı Gelincik ve Yakaören köylerini ziyaret ettiIsparta Valisi Baruş, Isparta Merkeze bağlı Gelincik ve Yakaören köylerini ziyaret etti02 Kasım 2022
ISPARTA HABER: MÜJDE!...MÜJDE!... EĞİRDİR!ISPARTA HABER: MÜJDE!...MÜJDE!... EĞİRDİR!01 Kasım 2022
Isparta Valisi Baruş, Emre, Sidre ve Gülcü mahallelerinde bir dizi inceleme ve ziyarette bulunduIsparta Valisi Baruş, Emre, Sidre ve Gülcü mahallelerinde bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu02 Kasım 2022
Isparta'da Emniyet 25 şok uygulamada 1013 şahısı sorguladıIsparta'da Emniyet 25 şok uygulamada 1013 şahısı sorguladı07 Kasım 2022
GÜNÜN HABELRERİGÜNÜN HABELRERİ04 Kasım 2022
Kış yaklaştı, Isparta'da aktarlar hareketlendiKış yaklaştı, Isparta'da aktarlar hareketlendi02 Kasım 2022
Türkiye'de bir ilk! görenleri şaşkına çeviren bitkiTürkiye'de bir ilk! görenleri şaşkına çeviren bitki01 Kasım 2022
Isparta'da Hayvan Sağlığı İçin Zorlu Şartlarda SahadalarIsparta'da Hayvan Sağlığı İçin Zorlu Şartlarda Sahadalar07 Kasım 2022
Ispartaspor’da Yenilgilerin ardından Teknik patron yeniden değiştiIspartaspor’da Yenilgilerin ardından Teknik patron yeniden değişti01 Kasım 2022
Isparta’nın en yüksek ihracatı ABD ve Avrupa’yaIsparta’nın en yüksek ihracatı ABD ve Avrupa’ya02 Kasım 2022
Isparta Valisi Baruş'tan Ticaret Borsası ziyaretiIsparta Valisi Baruş'tan Ticaret Borsası ziyareti03 Kasım 2022
ISPARTA VE TÜM İLLERİ KAPSAYAN KONUT KAMPANYASIISPARTA VE TÜM İLLERİ KAPSAYAN KONUT KAMPANYASI02 Kasım 2022
Isparta'da Müzik tutkunlarının adresi Tezcan Müzik... Isparta'da Müzik tutkunlarının adresi Tezcan Müzik... 03 Kasım 2022
ISPARTA ET VE TAVUK DÖNERE ZAM!ISPARTA ET VE TAVUK DÖNERE ZAM!01 Kasım 2022
Isparta'da Mülki Amirler Hizmet İçi Eğitim Semineri DüzenlendiIsparta'da Mülki Amirler Hizmet İçi Eğitim Semineri Düzenlendi05 Kasım 2022
​Isparta’nın ihracatı 35,6 milyon dolar​Isparta’nın ihracatı 35,6 milyon dolar02 Kasım 2022