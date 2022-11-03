Isparta’nın en yüksek ihracatı ABD ve Avrupa’ya

Isparta, 1- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında 35 milyon 672 bin 36 dolar değerinde ihracat yaptı. Yılın ilk 10 ayındaki ihracatı ise toplamda 375.217,66 dolara ulaştı. En yüksek ihracat 7 milyon 897 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) yapıldı. Yılın ilk 10 ayında ABD’ye ihracat rakamı ise 50 milyon 689 bin 10 dolar oldu.



-Fransa’ya 3.8 milyon dolar ihracat

Isparta, Fransa’ya 3 milyon 857 bin dolar değerinde ihracat yaptı. Yılın ilk 10 ayında Fransa’ya ihracat total değeri 26 milyon 121 bin 09 dolara erişti.

Isparta, İspanya’ya 1.9 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Rusya’ya ihracat ise 1.6 milyon dolar şeklinde gerçekleşti. İşte Isparta’nın ülkeler ölçeğinde ihracat atlasına yakın plan:



Ülke Eyl.’22 Oca.-Ey.’22



ABD 7.897,41 50.689,10

FRANSA 3.857,37 26.121,09

İSPANYA 1.992,48 21.257,15

ÇİN 1.684,53 25.862,11

RUSYA FEDERASYONU 1.653,34 16.687,59

ALMANYA 1.644,04 32.459,61

AVUSTURYA 1.511,31 5.033,29

KANADA 1.410,56 5.432,15

BİRLEŞİK KRALLIK 1.113,63 13.870,60

HİNDİSTAN 1.042,37 24.738,86

BULGARİSTAN 1.002,48 6.035,55

ROMANYA 916,08 4.846,65

AZERBAYCAN 412,01 4.378,74

İSVEÇ 328,55 2.878,66

GÜRCİSTAN 318,44 2.209,08

ANTALYA SERBEST B. 255,08 35.181,88

İTALYA 192,33 11.628,54

ÖZBEKİSTAN 178,41 21.183,76

YUNANİSTAN 113,80 2.578,72

UKRAYNA 23,60 190,44



Toplam 35.672,36 375.217,66