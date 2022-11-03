ÖZ SOKAK LEZZETLERİNDE!
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Her semtin bazı mekanları vardır ki, dışarıdan hiç dikkat çekmez ama aslında müdavimi eksik olmaz. Sokak arasındadır, küçüktür, çoğunlukla da en iyi o semtin sakinleri bilir. Sadeliği ve samimiyetiyle başka bir atmosfer sunan bu mekanları keşfetmekse her zaman kolay değildir ama keşfedince de şehrin diğer ucundan kalkıp gidilir. Köfteciden kokoreçciye, kuru fasülyeciden esnaf lokantasına, fırından pastaneye, sadece bilenin bildiği bu lezzet duraklarından biri Doyum Büfeyi keşfe çıkmaya hazır mısınız?
Isparta'da en sevilen sokak arası lezzetleri bir arada! Öz Sokak Lezzetleri Gece Gündüz sizlerle...
Isparta'da Pirimehmet mahallesi Hacı İbarim Parlar cadesindeki küçücük dükkanda hazırlanan kokoreçi yemediyseniz, kokoreç yedim demeyin! Öz Sokak Lezzetleri, lezzetiyle damaklara, ferah salonu ve menüleriyle göze hitap ediyor.
7'den 70'e herkes bu lezzeti seviyor. Acıkan soluğu Öz Sokak Lezzetleri'nde alıyor...!
Süt kuzudan elde edilen kokoreçi ve Izgarada ezber bozan lezzetler sunuyor. Öz Sokak Lezzetleri efsane lezzetleriyle sizi doyuma ulaştırıyor
Hatırlatmakta fayda var; Öz Sokak Lezzetleri 24 saat açık oluyor...! Gece gece ekmek arası kokoreç ve ızgara arama derdine son! Bu lezzeti kaçırmayın. Lezzeti ve atmosferiyle tam anlamıyla doyun...!
Asdres: Pirimehmet mah 113 cad Miralay ishani No 34 ISPARTA
Alo Paket Servis: 0533 190 32 42 - (0246) 232 56 56
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