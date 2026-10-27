Isparta’nın Asırlık Mirası Yenice Mahallesi’nde Kestane Hasadı Başladı!

Isparta’nın Asırlık Mirası Yenice Mahallesi’nde Kestane Hasadı Başladı!
ISPARTA
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Isparta’nın Asırlık Mirası Yenice Mahallesi’nde Kestane Hasadı Başladı!

Isparta’nın Yenice Mahallesi’nde, aralarında 800 yıllık anıt ağaçların da bulunduğu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koruma altına alınan kestane bahçelerinde hasat heyecanı yaşanıyor. Ekim ayında başlayan bu geleneksel süreç, mahalle sakinlerini ve kente gelen ziyaretçileri asırlık ağaçların gölgesinde buluşturuyor.
 
Isparta’nın doğa harikası ve adeta kentin "akciğeri" konumundaki Yenice Mahallesi, her yıl sonbahar aylarıyla birlikte hareketli günlere ev sahipliği yapıyor. Bölgede asırlardır nesilden nesile aktarılan kestane hasadı tüm hızıyla devam ederken, üreticiler bu yıl yağışların etkisiyle rekolteden ve ürün kalitesinden oldukça memnun.
 

Asırlık Ağaçlar ve Korumalı Bahçeler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koruma altına alınan yaklaşık 30 dönümlük alandaki kestane bahçeleri, bölge halkına hem ekonomik katkı sağlıyor hem de eşsiz bir kültürel geleneği yaşatıyor. Kestane üreticisi İsmail Akkaya, kökleri çok derinde olan ve boyları asırları aşan bu devasa ağaçların silkelenmesinin mümkün olmadığını, bu yüzden yaklaşık 1.5 ay süren hasat boyunca ağaçların altında günlerce sabırla beklediklerini belirtiyor.
 
Akkaya, bu yıl yağışların az olduğu geçen yıla oranla rekoltenin çok daha iyi olduğunu vurgulayarak, "Bahçelerimizde yaklaşık 30 tona yakın kestane hasadı bekliyoruz. Bir kısmını eşimize, dostumuza ikram ediyor, bir kısmını da masrafları karşılamak için satışa sunuyoruz" diyor.
 

Nesiller Boyu Süren Bir Aile Geleneği

Yenice Mahallesi’ndeki kestane bahçeleri sadece bir üretim alanı değil; aynı zamanda komşuluk ilişkilerini pekiştiren, aileleri ve dostları bir araya getiren sıcak bir buluşma noktası.
 
  • Müzeyyen Akkaya (70): Çocukluğu kestane bahçelerinde geçen ve bahçenin babasından kendilerine miras kaldığını belirten Akkaya, 1990’dan beri bu topraklarla bağlarını koparmadıklarını, çocukları ve torunlarıyla birlikte bu geleneği sürdürdüklerini ifade ediyor.
  • Nuri Dolmaz: Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bahçeye geldiklerini, eş dostla birlikte kestane toplayıp ateş üstünde pişirerek keyifli sohbetler ettiklerini, gün sonunda herkesin evine mutlu ve dinlenmiş olarak döndüğünü söylüyor.
  • Ali Yalçın: Ailesiyle birlikte ilk kez kestane bahçesine gelenlerden. Asırlık geleneği yaşatmak için sabahın erken saatlerinde burada olduklarını, çocuklarıyla birlikte kahvaltı yapıp kestane topladıklarını belirterek herkese bu doğa harikası atmosferi deneyimlemeyi tavsiye ediyor.

Fiyatlar ve Üreticilerin Talebi

Yenice Mahallesi’nde boylarına ve kalitelerine göre ayrılan kestaneler bu yıl şu fiyat aralığında alıcı buluyor:
 
  • Küçük Boylar: 75 TL – 100 TL arası
  • Orta Boylar: 100 TL – 150 TL arası
  • Büyük Boylar: 200 TL – 250 TL arası
Toplanan kestaneler tazeliğini ve yumuşaklığını koruması amacıyla yaklaşık iki ay toprak altında bekletildikten sonra satışa sunuluyor.
 

"Kurutulan Ağaçlar İçin Bilimsel Destek Şart"

Bölgedeki kuruyan ağaç sayısının artışına dikkat çeken üreticiler, bu asırlık mirasın geleceği için endişeli. Ağaçların hastalıkları konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirten üreticiler, bölgedeki kuruyan ağaçların kurtarılması ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için devlet desteği ve bilimsel çalışmaların şart olduğunu vurguluyor.
 
Isparta’nın kuzey ormanları olarak bilinen bu eşsiz doku, hem doğal güzelliği hem de geleneksel tarım kültürüyle keşfedilmeyi bekliyor.
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