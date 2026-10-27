Isparta’da 1,54 promil alkollü bisiklet sürücüsüne 25 bin TL ceza

Isparta’da gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 1,54 promil alkollü olduğu belirlenen elektrikli bisiklet sürücüsüne 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

Gece denetiminde durduruldu

Isparta’da trafik güvenliğini sağlamak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla emniyet ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Kent genelinde gerçekleştirilen gece uygulamalarında trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik kontroller yapılıyor.

Denetimler sırasında durdurulan bir elektrikli bisiklet sürücüsüne alkol kontrolü uygulandı. Yapılan ölçümde sürücünün 1,54 promil alkollü olduğu tespit edildi.

25 bin TL idari para cezası uygulandı

Alkollü şekilde elektrikli bisiklet kullandığı belirlenen sürücüye, ilgili trafik mevzuatı kapsamında 25 bin TL idari para cezası kesildi.

Alkollü araç kullanımı, sürücünün kendi can güvenliğinin yanı sıra trafikteki diğer kişileri de tehlikeye atabiliyor. Özellikle gece saatlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, trafik güvenliğini riske atan davranışların önlenmesi hedefleniyor.

Trafik denetimleri sürüyor

Isparta’da emniyet ekiplerinin trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerin devam ettiği bildirildi.

Sürücülerin kullandıkları aracın türü ne olursa olsun trafik kurallarına uymaları ve alkollü şekilde trafiğe çıkmamaları gerektiği hatırlatılıyor.