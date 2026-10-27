Isparta’da benzin ve motorine zam beklentisi: İşte fiyatlar

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış gündeme geldi. Paylaşılan bilgilere göre 1 Kasım 2026 itibarıyla benzin ve motorinde ÖTV artışı uygulanması bekleniyor. Düzenlemenin pompa fiyatlarına yansıması durumunda benzinde yaklaşık 4,15 TL, motorinde ise 3,60 TL artış hesaplanıyor. Isparta’da güncel akaryakıt fiyatları da belli oldu.

Benzin ve motorine ne kadar zam bekleniyor?

Küresel petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Paylaşılan bilgilere göre benzin ve motorinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının 1 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla artırılması gündemde.

Hesaplamalara göre vergi artışlarının pompa fiyatlarına yansıması hâlinde sürücüleri yeni fiyatlar bekliyor.

Benzinde 4,15 TL artış hesaplanıyor

Paylaşılan düzenleme bilgilerine göre 95 oktan kurşunsuz benzinde litre başına uygulanan ÖTV tutarının 7,90 TL’den 11,36 TL’ye çıkarılması öngörülüyor.

ÖTV tutarındaki 3,46 TL’lik artışın KDV etkisiyle birlikte benzin fiyatlarına yaklaşık 4,15 TL olarak yansıması bekleniyor.

Motorinde 3,60 TL zam beklentisi

Motorin fiyatlarında da vergi artışı gündemde. Mevcut litre başına 6 TL olduğu belirtilen motorin ÖTV’sinin 9 TL’ye yükseltilmesi durumunda, vergi tutarı 3 TL artacak.

KDV etkisiyle birlikte bu artışın motorinin litre fiyatına yaklaşık 3,60 TL olarak yansıması hesaplanıyor.

Zam ne zaman pompaya yansıyacak?

ÖTV artışının 1 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenirken, yeni fiyatların akaryakıt istasyonlarında hangi tarihte uygulanacağına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Fiyat değişiminin 1 Kasım Pazar günü mü yoksa sonraki gün mü pompaya yansıyacağı, yapılacak resmî açıklamalara göre netleşecek.

Isparta’da güncel akaryakıt fiyatları

Paylaşılan fiyat bilgilerine göre Isparta’da akaryakıtın litre fiyatları şu şekilde:

Yakıt türü Litre fiyatı Benzin 78,40 TL Motorin 99,10 TL LPG 41,30 TL

Beklenen vergi artışının yürürlüğe girmesi ve pompa fiyatlarına yansıması hâlinde Isparta’daki akaryakıt fiyatlarının da değişmesi bekleniyor. Sürücülerin güncel fiyatlar için akaryakıt istasyonlarından ve yapılacak resmî açıklamalardan bilgi alması gerekiyor.