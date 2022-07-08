Isparta Belediyesi, otogar ile Özkanlar Kavşağı arasında kaldırımları begonit taşlarla donatarak, ISUBÜ ve Orman Bölge Müdürlüğü önündeki kaldırımda ahşap tünel oluşturdu. Hanımeli, mor salkım, yasemin gibi sarmaşık türlerle donatılan ahşap tünel, gece ve gündüzüyle bambaşka bir görünüme kavuştu. Gece aydınlatmalarıyla farklı renklere bürünen tünel, vatandaşların yeni doğal fotoğraf stüdyosu haline geldi.Isparta Belediyesi, farklı noktalarda cadde, sokak ve meydanlarda yaptığı düzenlemelerle şehrin estetiğine ayrı bir güzellik kazandırıyor. Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesislerinde üretilen begonit taşlar kaldırımları süslerken, Kaymakkapı Meydanı, Matbaalar Çarşısı ve Ulu Cami Çevre düzenlemeleriyle bu bölgeler farklı bir görünüme kavuşturuldu.Isparta Belediyesi, İstanbul yolu üzerinde otogar ile Özkanlar Kavşağı arasındaki kaldırımlarda da renkli begonit çalışması gerçekleştirdi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörlüğü binası ve Orman Bölge Müdürlüğü önündeki kaldırımda ise ahşap tünel oluşturuldu. Ahşap tünel hanımeli, mor salkım, yasemin gibi sarmaşık türlerle donatıldı. Tünel koridoru boyunca vatandaşların oturmaları ve dinlenmeleri amacıyla banklar yerleştirildi. Ahşap tünel ile kaldırım arası da güllerle süslendi.Renkli aydınlatma sistemleriyle donatılan ahşap tünel, gecesi ve gündüzüyle bambaşka bir havaya büründü. Vatandaşların oldukça yoğun olarak geçtiği ahşap tünel, gece aydınlatmalarıyla adeta bir fotoğraf stüdyosuna dönüştü. Gece saatlerinde bu yolu kullanan vatandaşlar renkli ışıklar eşliğinde özçekim yaparak, bu anlarını ölümsüzleştiriyorlar.Gece ve gündüzüyle ahşap tünelin çok güzel olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Isparta adına çok güzel bir çalışma olmuş. Uzun zamandır geçmemiştik, gayet güzel görünüyor. Isparta’ya farklı bir bakış olmuş, şehre gelen birisi buradan geçtiğinde Isparta’nın çok farklı bir yer olduğunu benimseyecek. Fotoğraf çekmek için de güzel bir yer olmuş. Belediyemize ve belediye başkanımıza teşekkür ederiz” dediler.Ahşap tünelde yürüyen yabancı uyruklu bir blogger da, “Çok güzel olmuş, çok beğendim. Daha önce yoldaki taşlar yürürken biraz rahatsız ediyordu. Ama şimdi çok güzel oldu. Bloggerlık yapıyorum. Fotoğraf çektiğim zaman çok güzel görünüyor, bu şekilde Isparta’yı farklı milletlere tanıtıyorum. Bu güzellik olduğu için çok memnunum. Isparta Belediyesi, şehir için çok farklı hizmetler yapıyor. Benim ülkemde hizmetler böyle değil, o yüzden çok güzel” şeklinde konuştu.