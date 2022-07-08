Isparta Belediyesi tarafından Kirazlıdere’de 25 metre yüksekliğinde inşa edilen cam seyir terasın çalışmaları sürüyor. Yürüyüş yolu ile birlikte 51 metre uzunluğa ve toplam 300 metrekare cam alanına sahip olacak seyir terası, ışık şovlarıyla şehre ayrı bir renk katacakIsparta Belediyesi tarafından yenilenen ve gecesiyle, gündüzüyle farklı güzellikler sunan şehrin yeni terası Kirazlıdere, binlerce yerli ve yabancı misafire hizmet vermeye devam ediyor. Aileler ve gençlerin rahatlıkla gezip, vakit geçirebilecekleri bir yer haline gelen Kirazlıdere, belediye tarafından işletilen sosyal tesisi, yürüyüş ve bisiklet yolu ve peyzaj düzenlemeleriyle şehrin yeni cazibe merkezi haline geldi.Kirazlıdere, sahip olduğu güzelliklere bir yenisini daha ekliyor. Kirazlıdere projesini tamamlayacak olan çalışmada kafe-restoran bölümünün ön kısmında bulunan alanda şehre doğru yerden 25 metre yüksekliğinde, 35 metre yürüyüş yolu ve 16 metre çapında seyir terası inşa ediliyor. Toplam yürüyüş yolu ile birlikte 51 metre uzunluğa sahip seyir terası 300 metrekare camdan oluşacak.Cam seyir terasının zemin beton dökümü yapılarak, temeli atılmış, fore kazık çalışmaları tamamlanmıştı. Çalışmalar kapsamında cam seyir terasının demir montaj işlemleri başladı. Vinçler yardımıyla tırlardan indirilen demirler özenle montajlandıktan sonra alana yerleştirilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mimari yapısı ve ışıklı görsel sunumuyla cam seyir terası, şehre farklı bir görüntü sunacak. Vatandaşlar cam seyir terası sayesinde şehri farklı açıdan kuşbakışı olarak izleyip, fotoğraflayabilecek. Cam seyir terası şehri net bir şekilde görmesi bakımından da yeni doğal bir fotoğraf stüdyosu haline gelecek.