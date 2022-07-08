Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kurban Bayramı dolayısıyla arife günü mesai bitiminin ardından çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı. Personelin tek tek bayramlarını kutlayan Başkan Başdeğirmen, aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeleri temennilerinde bulundu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çalışma arkadaşlarıyla birlikte mesai yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Bayramlar toplum olarak karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dayanışma, birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği, sevinçlerimizi ve mutluluğumuzu paylaştığımız müstesna günlerdir. Başta mesai arkadaşlarım olmak üzere bayramımızın hemşehrilerime, ülkemizle birlikte tüm İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.