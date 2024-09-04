Isparta’nın 2024 İhracat Performansı: 290 Milyon Doları Aştı

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Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Ağustos 2024 ihracat verilerini kamuoyuyla paylaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre, Isparta’nın Ağustos ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 azalarak 33 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk sekiz ayında ise Isparta’nın toplam ihracatı 289 milyon 521 bin dolara ulaştı.

Madencilik ürünleri, Ağustos ayında 6 milyon 239 bin dolarlık ihracatla Isparta’nın en fazla ihracat yaptığı sektör oldu. Kimyevi maddeler ve mamulleri 4 milyon 626 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 3 milyon 578 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yaş meyve ve sebze sektörü 3 milyon 500 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise 3 milyon 112 bin dolarlık ihracat hacmiyle dikkat çekti. Diğer öne çıkan sektörler arasında, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 2 milyon 358 bin dolar, halı 1 milyon 892 bin dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ise 1 milyon 625 bin dolarlık ihracatla yer aldı. Kuru meyve ve mamulleri ile iklimlendirme sanayi ürünleri 1 milyon dolar, meyve sebze mamulleri ise yine 1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

ITSO Başkanı Metin Çelik, ihracat yapılan ülkeler arasında ABD'nin 6 milyon 765 bin dolarlık ihracat hacmiyle ilk sırada yer aldığını, ardından Fransa, Almanya, Çin ve İspanya’nın geldiğini belirtti. Bu beş ülkeye yapılan ihracatın toplamda 19 milyon doları bulduğunu kaydetti.

Başkan Çelik, Isparta’nın ihracatçılarının mevcut ekonomik zorluklara rağmen üstün performans gösterdiğini ifade etti. Ancak, bu zorlukların rekabetçiliği azalttığını ve ihracatçılar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını vurguladı. ITSO olarak dış ticareti geliştirmek ve yaymak amacıyla eğitim faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Çelik, e-ticaret ve ihracat başta olmak üzere dış ticaret, dijital dönüşüm ve melek yatırım ağı konularında birçok eğitim semineri düzenlediklerini söyledi. Ayrıca, Teknoloji Transfer Ofisi ve İhracatı Destekleme Ofisi uzmanları tarafından ihracat atölyesi eğitimleri ve firmalara ücretsiz danışmanlık hizmetleri verildiğini açıkladı.

Başkan Metin Çelik, Isparta’da üretim yapan, istihdam sağlayan ve ülkenin ekonomik gelişimine katkıda bulunan tüm firmalara ve çalışanlara teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.