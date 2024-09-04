Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler Isparta’yı Ziyaret Etti

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Isparta’yı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Bakan Güler ve heyeti, Süleyman Demirel Havalimanı'nda Isparta Valisi Aydın Baruş, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından karşılandı. Bakan Güler, Isparta’da bulunan askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunarak askeri personel ve yetkililerle bir araya geldi.