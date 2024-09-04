Halk Sağlığı Haftası: “Sağlığını Erteleme, Harekete Geç”

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İl Sağlık Müdürlüğü, her yıl Eylül ayının ilk haftasında kutlanan "Halk Sağlığı Haftası" kapsamında bu yıl 3-9 Eylül 2024 tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenleyeceğini duyurdu. Bu yılın teması, "Sağlığını Erteleme, Harekete Geç" olarak belirlendi. Haftanın amacı, halk sağlığı ve koruyucu hekimlik hizmetlerinin önemini vurgulamak ve toplum sağlığını hastalanmadan önce korumaya yönelik farkındalık yaratmaktır.

Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Serhat Küçükcoşkun, sağlığın sadece hastalıkların olmaması değil, bireylerin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlandığını belirtti. Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği günümüzde, sağlığın henüz kaybedilmeden korunmasının esas olduğunu vurguladı.

Etkinlik Takvimi:

3 Eylül 2024: "Aşının Gücüne İnan, Aşılan"

"Aşının Gücüne İnan, Aşılan" 4 Eylül 2024: "Farkında Ol Taramanı Yaptır Kanseri Engelle"

"Farkında Ol Taramanı Yaptır Kanseri Engelle" 5 Eylül 2024: "Emzirmek Annenin, Anne Sütü Bebeğin Sigortasıdır"

"Emzirmek Annenin, Anne Sütü Bebeğin Sigortasıdır" 6 Eylül 2024: "Ekranı Değil, Hayatı Yaşa"

"Ekranı Değil, Hayatı Yaşa" 7 Eylül 2024: "Her Adımında Aile Hekimin Yanında"

"Her Adımında Aile Hekimin Yanında" 8 Eylül 2024: "Alışkanlıklarımızı Değiştiriyoruz, Sağlıklı Besleniyoruz"

"Alışkanlıklarımızı Değiştiriyoruz, Sağlıklı Besleniyoruz" 9 Eylül 2024: "Sağlıklı Anneler, Sağlıklı Nesiller"

Hafta boyunca, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından il merkezinde ve ilçelerde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Dr. Küçükcoşkun, bu etkinliklerin halk sağlığını korumada farkındalık yaratacağını ve topluma önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.