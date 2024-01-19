

Isparta Müzesi İçin 40 Milyon TL Ödenek Tahsis Edildi

2023 yılında Yatırım Programı'na alınmasına rağmen harcama yapılmayan Isparta Müzesi için 2024 yılında 40 milyon TL'lik ödenek ayrıldı. Türkiye Cumhuriyeti 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararla müze için tahsis edilen ödenek, toplam maliyeti 180 milyon TL olan projenin tamamlanması için kullanılacak.

Proje Adı: Isparta Müzesi

Isparta Müzesi Yeri: Isparta

Isparta Karakteristiği: Müze (4.000 m2)

Müze (4.000 m2) Başlama - Bitiş Yılı: 2023 - 2026

2023 - 2026 Proje Tutarı: 180.000.000 TL

180.000.000 TL 2023 Yılı Sonu Kumulatif Harcama: Harcama Yok

Harcama Yok 2024 Yılı Yatırımı: 40.000.000 TL

Toplam 4 bin metrekarelik alana sahip Isparta Müzesi'nin 2026 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Tahsis edilen ödenek, müzenin yapım sürecinde kullanılacak ve Isparta'nın kültürel zenginliklerini sergileyecek önemli bir alanın oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.