​Isparta'da 2023 Yılında 14 Milyar 106 Milyon TL'lik Yatırım Gerçekleştirildi

Isparta Valiliği tarafından düzenlenen 2024 yılı ilk dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda, Isparta'da kamu kuruluşları ve mahalli idareler tarafından 2023 yılında gerçekleştirilen yatırımlar değerlendirildi.Vali Baruş, toplantının açılış konuşmasında, 2023 yılında Isparta'da uygulanan projelerin genel değerlendirmesini yaparak, kamu kuruluşları ve mahalli idarelerin 854 adet projede toplamda 14 milyar 106 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdiğini belirtti. Bu projelerin %80'inin parasal, %70'inin fiziksel olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.Yatırımcı kamu kuruluşlarının 699 projede 12 milyar 956 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdiğini söyleyen Vali Baruş, bu projeler için ayrılan 2 milyar 973 milyon TL'lik ödeneğin %83'ünün harcandığını açıkladı. Belediyelerin ise 155 projede 1 milyar 149 milyon TL'lik yatırım yaptığını, bunun 962 milyon TL'sinin harcandığını ifade etti.Vali Baruş, toplantının sonunda yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür ederek, önümüzdeki dönemde de tüm kuruluşların işbirliği içinde çalışarak Isparta'nın gelişimine katkı sağlamasını beklediğini belirtti.