Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi Açıldı

Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi Açıldı
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Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi Açıldı
İnşa edilen merkez, duygu dolu anlarla açıldı
Isparta Belediyesi tarafından inşa edilen Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi, geniş katılımlı bir törenle açıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, merkezin duygu dolu anlara sahne olduğunu belirterek, merhum gazeteci Soner Toros'un şehre ayırdığı zamanı ve şehre katkılarına vurgu yaptı. Başdeğirmen, "O güçlü insan, o güçlü kalem, dürüst ve gerçekleri kamuoyuna yansıtan gazeteci bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin, Rabbim kabrini cennet eylesin. Basın Merkezimiz gazeteci arkadaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.
Merkez, Gazeteci Soner Toros'un Anısını Yaşatacak
Isparta Gazeteciler Cemiyeti, 1978 yılında kurulmasına rağmen uzun bir süredir basın merkezi hasreti çekiyordu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu talebi olumlu karşılayarak Sanayi Mahallesi'nde Soner Toros Parkı alanı içerisine bir basın merkezi inşa etme talimatını verdi. Basın merkezinin adı, 29 Nisan 2021'de Covid-19 nedeniyle vefat eden gazeteci Soner Toros'un anısını yaşatmak amacıyla konuldu.
Açılışa Yüksek Katılım
Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi'nin açılışına Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Baro Başkanı Av. Ünsal Çankaya, ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Açılışta, merhum Soner Toros için hazırlanan video gösterileri izlenirken, duygusal anlar yaşandı.
Gazetecilerden Teşekkür ve Anılar
Açılışta gazeteciler, merhum Soner Toros'u anarak duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Kanal32 Haber Müdürü İsmail Altunbaş, Soner Toros'un hoşgörülü ve yardımsever kişiliğini vurgulayarak, Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti. Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Baş, Başkan Başdeğirmen'e basın merkezi kazandırdığı için teşekkür ederek, Isparta basınının bugünü bayram olarak kabul ettiğini söyledi.
Soner Toros'un Kızından Duygusal Anlar
Merhum Soner Toros'un kızı Kavin Toros da duygusal bir konuşma yaparak, "Canım babam seni çok seviyorum, senin kızın olduğum için gurur duyuyorum. Her zaman senin gibi iyi kalpli olacağım" dedi.
Başkan Başdeğirmen'in Konuşması
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, konuşmasında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak basın mensuplarının zor görevler yaptığını vurguladı. Başkan Başdeğirmen, gazetecilere teşekkür ederken, basının önemine ve merhum Soner Toros'un katkılarına vurgu yaptı. Ayrıca, basın merkezinin Belediye Meclisi üyelerinin oybirliği ile karar verildiğini belirtti.
Protokol ve Teşekkürler
Açılışta konuşan Isparta Valisi Aydın Baruş, basın merkezinin gazeteciler için bir yuva olacağını belirterek gazeteciliğin meşakkatli bir meslek olduğunu dile getirdi. Vali Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür ederek, merkezin Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma olduğunu ifade etti. Programın sonunda, Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Baş, Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür plaketi takdim etti. Açılışın ardından, merkezin dualar eşliğinde kurdelesi kesildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.
 
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