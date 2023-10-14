









































Isparta Müzesi Hakkında Çağrı: Ne Zaman Açılacak ve Eserler Nerede?

Isparta, Türkiye'de müzesi olmayan şehirler arasında yer alıyor ve uzun yıllardır bir müze eksikliği yaşanıyor. Bu konu, Isparta halkı ve muhalefetin ana gündem maddelerinden biri olarak önem taşıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, CHP Isparta Merkez İlçe Başkanı Birtan Özgür Takmaz ve parti yetkilileri, Isparta Müzesi'nin durumunu gündeme taşımak için bir ay önce Isparta Müzesi alanı önünde bir basın açıklaması yaparak yetkililere çağrıda bulunmuştu.

Ancak geçen bir aylık süre zarfında yetkililerden herhangi bir yanıt alamamış olmaları nedeniyle CHP yönetimi, bugün Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması daha gerçekleştirdi.

Sorular ve Beklentiler: Isparta Müzesi'nin içinde bulunan tarihi eserlerin nereye aktarıldığı veya nerede bulunduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Isparta halkı, bu konuda net bilgilere ve müzenin ne zaman inşa edileceği hakkında açıklamalara ihtiyaç duymaktadır.

Soruların Sunulması: Parti yetkilileri, Isparta Merkez Müzesi hakkında soruları Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne yazılı olarak sunmuşlardır. Bu soruların yanıtlanmasını ve Isparta Müzesi'nin ne zaman ziyarete açılacağına dair açıklamaların yapılmasını beklemektedirler.

Isparta Müzesi, Isparta için sadece tarihi ve kültürel bir sembol olmakla kalmaz, aynı zamanda yerel halkın tarihlerine ve kültürlerine sahip çıkmanın bir yolu olarak önem taşır. Parti yetkilileri, bu konunun takipçisi olacaklarını ve Isparta halkının bu konuda bilgilendirilmesini istediklerini vurgulamışlardır.



9 yıl önce ziyaretçiye kapatıldı, o süreçte ne güçlendirme yapıldı, ne de yerine yenisi.Isparta, Türkiye'de müzesi olmayan şehirler arasında, Isparta'da yıllardır müzenin olmaması, muhalefetin ise ana gündeminde.Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım halıcı, Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Merkez ilçe Başkanı Birtan Özgür Takmaz ve partiller, bir ay önce Isparta Müzesi alanı önünde basın açıklaması yaparak yetkililere çağrıda bulunmuştu.Isparta Müzesi'nin içerisinde bulunan tarihi eserlerin nereye aktarıldığı veya nerede bulunduğuna yönelik herhangi bir açıklama da bulunmamaktadır.Biz buradan yetkili kurumdan, öncelikle Isparta Müzesi'nin içerisinde bulunan tarihi eserlerin nerede bulunduğuna açıklanmasını istiyoruz.Ayrıca da Isparta Müzesi'nin ne zaman yapılacağı konusunda da kurumlardan bir cevap bekliyoruz.Ancak Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi aradan geçen bir aylık süreçte yetkililerden herhangi bir bilgi alamadıkları gerekçesiyle bugün Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması daha gerçekleştirdi.Basın açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım halıcı, Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol ve çok sayıda partili katıldı.Isparta Şehir Müzesi ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım halıcı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilgili bakana soru önergisi verdiğini belirten Merkez İlçe Başkanı Takmaz, müze ile ilgili merkez ilçe olarak belirli başlıklar halinde hazırladıkları soruları Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne sunacaklarını söyledi.Merkez İlçe Başkanı Takmaz; ''' Dedi.Basın açıklamasının ardından Başkan Takmaz soruların yazılı olduğu dosyayla birlikte İl Müdürlüğü'ne girdi.