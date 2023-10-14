Isparta Müzesi Hakkında Çağrı: Ne Zaman Açılacak ve Eserler Nerede?

Isparta Müzesi Hakkında Çağrı: Ne Zaman Açılacak ve Eserler Nerede?
ISPARTA
G.Tarihi: 13.10.2023 22:39
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9 yıl önce ziyaretçiye kapatıldı, o süreçte ne güçlendirme yapıldı, ne de yerine yenisi.
Isparta, Türkiye'de müzesi olmayan şehirler arasında, Isparta'da yıllardır müzenin olmaması, muhalefetin ise ana gündeminde.
Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım halıcı, Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Merkez ilçe Başkanı Birtan Özgür Takmaz ve partiller, bir ay önce Isparta Müzesi alanı önünde basın açıklaması yaparak yetkililere çağrıda bulunmuştu.
Isparta Müzesi'nin içerisinde bulunan tarihi eserlerin nereye aktarıldığı veya nerede bulunduğuna yönelik herhangi bir açıklama da bulunmamaktadır.
Biz buradan yetkili kurumdan, öncelikle Isparta Müzesi'nin içerisinde bulunan tarihi eserlerin nerede bulunduğuna açıklanmasını istiyoruz.
Ayrıca da Isparta Müzesi'nin ne zaman yapılacağı konusunda da kurumlardan bir cevap bekliyoruz.
Ancak Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi aradan geçen bir aylık süreçte yetkililerden herhangi bir bilgi alamadıkları gerekçesiyle bugün Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması daha gerçekleştirdi.

Basın açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım halıcı, Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol ve çok sayıda partili katıldı.

Isparta Şehir Müzesi ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım halıcı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilgili bakana soru önergisi verdiğini belirten Merkez İlçe Başkanı Takmaz, müze ile ilgili merkez ilçe olarak belirli başlıklar halinde hazırladıkları soruları Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne sunacaklarını söyledi.

Merkez İlçe Başkanı Takmaz; ''Biz daha önce Yıkılan Müze ile ilgili müzenin bulunduğu yerde bir basın açıklamasında bulunmuştuk fakat yapmış olduğumuz basın açıklamasından sonra ne tarafımıza ne de medyaya ne de kurumdan bir yazılı cevap alamadık.
Biz bu kapsamda vekilimiz meclise soru önergesinde bulundu. Biz parti olarak konunun hem takipçisiyiz çünkü Isparta Müzesi hem Isparta için bir sembol hem bir Isparta için kültür hem de bir tarihtir.
Biz bu kapsamda birazdan Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne yazılı olarak başvuruda bulunacağız. Başvuruda bulunacağımız maddeleri tek tek söylemek istiyoruz.

1- Isparta Merkez Müzesi hangi tarihten bu yana kapalı durumdadır? Bunun gereçesi nedir?
2- Müze ne zaman açılacaktır? Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle Isparta Merkez Müzesinde kaç tarihi ve kültürel eser yer almaktadır?
Bunlar nelerdir? Müzenin kapalı olduğu dönemde bu eserler ne şekilde muhafaza edilmiştir?
3- Isparta'da şu an devam eden kaç arkeolojik kazı yapılmaktadır? Bunlar nelerdir?
Kazılar hangi uzmanlar ve kurumlarca yapılmaktadır? Hazırlık aşamasında olan kazılar hangileridir?
4- Isparta Müzelerinden ve Isparta bölgesine ait olduğu bilinen yurt dışına çıkarıldığı veya çalındığı tespit edilen kaç eser bulunmaktadır?
Bunlar nelerdir? Bu eserler şu anda hangi ülkelerde bulunmaktadır? Bunların geri getirmesi için ne tür çalışmalar yapılmaktadır?

Biz bu kapsamda yapmış olduğumuz soruları cevaplarını Isparta Kültür ve Turizm Müdürü'ne birazdan sunacağız ve bu konunun da daha önceki yapmış olduğumuz basın açlamasıyla beraber de takipçisi olacağımızda bütün Isparta halkının bilinmesini istiyoruz.'' Dedi.
Basın açıklamasının ardından Başkan Takmaz soruların yazılı olduğu dosyayla birlikte İl Müdürlüğü'ne girdi.
 
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Isparta Müzesi Hakkında Çağrı: Ne Zaman Açılacak ve Eserler Nerede?
Isparta, Türkiye'de müzesi olmayan şehirler arasında yer alıyor ve uzun yıllardır bir müze eksikliği yaşanıyor. Bu konu, Isparta halkı ve muhalefetin ana gündem maddelerinden biri olarak önem taşıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, CHP Isparta Merkez İlçe Başkanı Birtan Özgür Takmaz ve parti yetkilileri, Isparta Müzesi'nin durumunu gündeme taşımak için bir ay önce Isparta Müzesi alanı önünde bir basın açıklaması yaparak yetkililere çağrıda bulunmuştu.
Ancak geçen bir aylık süre zarfında yetkililerden herhangi bir yanıt alamamış olmaları nedeniyle CHP yönetimi, bugün Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması daha gerçekleştirdi.
Sorular ve Beklentiler: Isparta Müzesi'nin içinde bulunan tarihi eserlerin nereye aktarıldığı veya nerede bulunduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Isparta halkı, bu konuda net bilgilere ve müzenin ne zaman inşa edileceği hakkında açıklamalara ihtiyaç duymaktadır.
Soruların Sunulması: Parti yetkilileri, Isparta Merkez Müzesi hakkında soruları Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne yazılı olarak sunmuşlardır. Bu soruların yanıtlanmasını ve Isparta Müzesi'nin ne zaman ziyarete açılacağına dair açıklamaların yapılmasını beklemektedirler.
Isparta Müzesi, Isparta için sadece tarihi ve kültürel bir sembol olmakla kalmaz, aynı zamanda yerel halkın tarihlerine ve kültürlerine sahip çıkmanın bir yolu olarak önem taşır. Parti yetkilileri, bu konunun takipçisi olacaklarını ve Isparta halkının bu konuda bilgilendirilmesini istediklerini vurgulamışlardır.
 
 
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