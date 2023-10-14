Isparta'da Filistin İçin Gıyabi Cenaze Namazı: İsrail-Filistin Çatışması 7. Gününde Devam Ediyor

13 Ekim 2023

İsrail ile Filistin arasındaki çatışma 7. gününde de devam ederken, çatışmalarda yaşamını yitiren Filistinliler için Isparta'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Katılım ve Dualar: Mimar Sinan Camii'nde cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına, 7'den 70'e kadın ve erkek birçok vatandaş katıldı. Katılımcılar, Filistin'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlere dua ettiler.

Çatışmanın Devamı: Orta Doğu'daki bu uzun süreli çatışma, birçok ülkede insanları etkileyerek Filistinli sivillerin yaşamlarını yitirmesine neden oldu. Isparta'da kılınan bu gıyabi cenaze namazı, bölgedeki insanların Filistinli kardeşlerine destek ve dayanışma gösterdiğinin bir ifadesidir.

İsrail-Filistin çatışması devam ederken, dünya genelinde insanlar barış ve istikrarın sağlanması için dualar etmeye ve çözüm bulunması için çağrıda bulunmaya devam ediyorlar.