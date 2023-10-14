Isparta 32 Spor'a Maddi Destek: Ziya Eroğlu'dan Önemli Katkı

Isparta 32 Spor, Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele ederken, kulüp destekçileri arasına yeni bir isim katıldı. Eroğlu Yumurtacılık sahibi Ziya Eroğlu, pembe-yeşilli takıma maddi bir destekte bulundu. Daha önce Ispartaspor'da yöneticilik yapmış olan Eroğlu, Isparta 32 Spor'a olan bağlılığını göstererek, "Isparta 32 Spor bizim sevdamız. Hep birlikte sahip çıkalım" dedi.Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir ve Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer, Ziya Eroğlu'na teşekkür etmek amacıyla üzerinde isminin yazılı olduğu bir forma hediye ettiler. Bu maddi katkı, kulübün ilerleyen dönemdeki faaliyetlerine önemli bir destek sağlayacaktır.