"Lokma"

GÜVEÇTE TAHİN HELVASI

MALZEMELER Tek Kişilik - Hazırlama ve Pişirme Süresi: 10 dk.

♦ 100 grTahin Helvası

YAPILIŞI

Tahin helvası ezilerek tek kişilik güveç kabına döşenir. Kızgın odun finnında eritilir ve üzeri kızarmaya başlayınca fırından alınır. Sıcak servis yapılır.

EK BİLGİ:

LOKMA TATLISI TARİFİ

MALZEMELER 10-12 Kişilik

♦ 2 Yumurta Şerbeti:

♦ 1 Çay Bardağı Taze Yoğurt ♦ 2 Su Bardağı Toz Şeker

♦ 1 Çay Kaşığı Karbonat

♦ 1 Su Bardağı Su

♦ 2 Su Bardağı Un

♦ 1 Fiske Tuz

♦ 1 Litre Sıvı Yağ



YAPILIŞI

Geniş bir kabın içerisine kınlan yumurtalar, yoğurt ve tuz iyice çırpılır. Karbonat eklenir ve koyu ezilmiş yoğurt kıvamına gelinceye kadar un ilave edilerek beş dakika daha çırpılır. Ateş üzerindeki kızgın yağın içine çorba kaşığıyla lokma halinde parçalar dökülerek kızartılır.

Bir kapta şeker ve su kaynatılarak şerbet hazırlanır. Soğutulmuş şerbet kâseye konarak, kızartılmış soğuk lokmalarla beraber servis yapılır.Lokmalar şerbete batırılarak yenilir.

Yörede balık yemeklerinin üzerine tatlı olarak ikram edilen tahin helvası bazı yerlerde elma dilimleri ile pişirilir. İsteğe bağh olarak üzerine limon sıkılarak da yenilir.Hazırlamam Pişirme Süresi. 20-25 dk