Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Güveçte Tahin Helvası" ve "Lokma"
Afiyet olsun...
GÜVEÇTE TAHİN HELVASI
MALZEMELERTek Kişilik - Hazırlama ve Pişirme Süresi: 10 dk.
♦ 100 grTahin Helvası
YAPILIŞI
Tahin helvası ezilerek tek kişilik güveç kabına döşenir. Kızgın odun finnında eritilir ve üzeri kızarmaya başlayınca fırından alınır. Sıcak servis yapılır.
EK BİLGİ:
Yörede balık yemeklerinin üzerine tatlı olarak ikram edilen tahin helvası bazı yerlerde elma dilimleri ile pişirilir. İsteğe bağh olarak üzerine limon sıkılarak da yenilir.
LOKMA TATLISI TARİFİ
Hazırlamam Pişirme Süresi. 20-25 dk
LOKMA TATLISI TARİFİ
Hazırlamam Pişirme Süresi. 20-25 dk
MALZEMELER10-12 Kişilik
♦ 2 YumurtaŞerbeti:
♦ 1 Çay Bardağı Taze Yoğurt♦ 2 Su Bardağı Toz Şeker
♦ 1 Çay Kaşığı Karbonat
♦ 1 Su Bardağı Su
♦ 1 Su Bardağı Su
♦ 2 Su Bardağı Un
♦ 1 Fiske Tuz
♦ 1 Litre Sıvı Yağ
YAPILIŞI
Geniş bir kabın içerisine kınlan yumurtalar, yoğurt ve tuz iyice çırpılır. Karbonat eklenir ve koyu ezilmiş yoğurt kıvamına gelinceye kadar un ilave edilerek beş dakika daha çırpılır. Ateş üzerindeki kızgın yağın içine çorba kaşığıyla lokma halinde parçalar dökülerek kızartılır.
Bir kapta şeker ve su kaynatılarak şerbet hazırlanır. Soğutulmuş şerbet kâseye konarak, kızartılmış soğuk lokmalarla beraber servis yapılır.Lokmalar şerbete batırılarak yenilir.
Bir kapta şeker ve su kaynatılarak şerbet hazırlanır. Soğutulmuş şerbet kâseye konarak, kızartılmış soğuk lokmalarla beraber servis yapılır.Lokmalar şerbete batırılarak yenilir.