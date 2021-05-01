Bakan Muş'tan müjde: Ciro kaybı desteklerinde başvuru süresi uzatıldı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından geri ödemesiz ciro kaybı destekleriyle ilgili başvuru sürelerinin uzatıldığını açıkladı.Bakan Muş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini, işletmelerin hak kaybına uğramaması için uzattıklarını belirterek, "Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan işletmelerimiz, 31 Mayıs 2021 saat 23.59’a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.