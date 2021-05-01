Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Güvence bedelleri pul olmayacak

Ticaret Bakanlığı, elektrik, su, doğal gaz, abonelik sözleşmelerinden alınan güvence bedelleriyle ilgili vatandaşın yararına olacak bir çalışma başlattı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye genelinde üretilen elektrik faturası sayısının 362 milyon 369 bin olduğunu belirterek güvence bedellerinin TÜFE ile güncellenerek iade edildiğini söyledi.

Güvence bedeli uygulamasının Türkiye'ye özgü olmadığını, dünya genelinde uygulandığını belirten Bakan Dönmez, "Güvence bedel tedarik şirketince kullanım yerinin değişmesi, perakende satış sözleşmesinin sona ermesi, sözleşmesin feshi halinde tüketim bedelinin ödenmemesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere tüketiciden talep ediliyor. Abonelik esnasında alınacak güvence bedellerine ilişkin kurallar Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği ile hüküm altına alınmıştır. Tüketicilere ait güncellenmiş güvence bedelleri elektriğin kesilmesinden en az 30 gün sonra tüketicinin borçlarından mahsup ediliyor" dedi.



CİDDİ ORANDA DEĞER KAYBEDİYOR

Görevli tedarik şirketleri kullanım yerinin değişmesi, perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık abonelerden güvence bedeli alıyor. Tüketici aboneliğini sonlandırırken herhangi bir borcu bulunmuyorsa güvence aboneye geri ödeniyor. Ancak yıllar içinde elektrik, su, doğal gazda içerdeki paralar güncellense de ciddi oranda değer kaybediyor, deyim yerindeyse yatırılan para pula dönüyor.



DEĞERİNİ KORUMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sabah'ta yer alan habere göre, hükümet bunu önlemek için bu paranın alındığı tarihteki değerini koruyacak şekilde iadesi için çalışma başlattı. Bu hizmetlerin türüne göre güvence bedeli öngörülebilir miktarda olacak, iade sürecinde de değerini korumuş olacak. Elektrik aboneliği sırasında olası riskler için meskenlerden kilovatsaat başına 37.6 lira güvence bedeli ortalama 6 kW tüketimi olan aboneden 226 lira alınıyor. Yılda bir milyondan fazla yeni aboneden 226 milyon lira toplanıyor

