İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2021 - 27 -

Karar Tarihi : 28.04.2021

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 28.04.2021 Çarşamba günü saat 15.30’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Son dönemde mutasyonlu Covid-19 vakalarının ve temaslılarının artmaya devam etmesi dikkate alınarak aşağıdaki kararların alınması gerekmektedir.

Bu bağlamda;

Hastane yatışları ile ilgili 31.03.2021 tarih ve 21 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararının iptal edilerek, tüm mutasyonlu Covid-19 vakalarının genel durumlarının kötü ve müdahaleye ihtiyacı olması halinde vakaların İlimiz içerisinde bulunan tüm kamu ve özel hastanelerde izole ve tedavi edilmesine,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

