3X3 SOKAKLAR BASKETBOL TURNUVASI BAŞVURULARI BAŞLIYOR
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sporu toplumun her kesimine yaymak, gençlerin beden ve ruh sağlıklarını geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği “Sokaklar Bizim” projesi kapsamında Isparta Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Turnuvası başvuruları başlıyor.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sporu toplumun her kesimine yaymak, gençlerin beden ve ruh sağlıklarını geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği “Sokaklar Bizim” projesi kapsamında Isparta Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Turnuvası başlıyor.
13-15 yaş grubunda yer alan kız-erkek sporcuların katılabileceği 3X3 Basketbol Gençlik Turnuvası’nın başvuruları 23 – 25 tarihleri arasında yapılacak.
Toplam 7 Bölgede gerçekleşecek olan turnuvanın final maçları 26 -29 Haziran tarihlerinde Konya’da gerçekleşecek.
Mahalli Maç Birincileri ile Bölge Finali Birincilerinin Reglamanları Anadolu Yıldızlar Ligi’nin https://analig.gsb.gov.tr/ Resmi Web sayfasında ilanen yayınlanacaktır.
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