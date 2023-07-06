Emeklilere Zam Yapılması Sonbahara Kaldı: Tarih Ortaya Çıktı

Memurlara yönelik yapılan zam düzenlemesinin ardından gözler emeklilere yapılacak zam düzenlemesine çevrildi. Ancak, kanun teklifinde emeklilere ilişkin düzenleme yer almadığından, emekli zammının sonbahara kadar beklemesi bekleniyor.

Memur zamlarının belirlendiği kanun teklifi dün Meclis'e sunuldu. Ancak, teklifte emeklilere yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır.

Emeklilere ilişkin zam düzenlemesi, teklifin komisyonda görüşülmesiyle birlikte eklenme ihtimali bulunmaktadır.

Ancak elde edilen bilgilere göre, emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin sonbahar döneminde yapılması planlanmaktadır.

Sonbahardan itibaren yıl sonuna doğru gerçekleştirilecek çalışmalarda emekli maaşlarına kademeli bir artış yapılacağı yönünde bilgiler bulunmaktadır.

Bu yasama dönemi içinde yeni bir adım atılmazsa, en erken takvim ekim ayının ortasına denk gelecektir.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez zam almaktadır. Emekli maaşlarındaki artış, 6 aylık enflasyon oranına bağlı olarak belirlenmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında enflasyon oranı yüzde 19,77 olarak gerçekleşmiştir.

Daha farklı bir düzenleme yapılmadığı sürece, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 19,77 oranında artacaktır.

Memur emeklilerine ilişkin düzenlemenin yer almadığı kanun teklifine göre, mevcut durumda memur emeklileri, yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı kaynaklı olarak yüzde 17,55 zam alacaktır.

En düşük emekli maaşı nisan ayında 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltilmiştir.

