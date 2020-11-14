GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA BALIK SİPARİŞ

Sezon Öncesi Davraz’daki Çalışmalar Tamamlanıyor

Sezon Öncesi Davraz’daki Çalışmalar Tamamlanıyor
ISPARTA
88 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Sezon Öncesi Davraz’daki Çalışmalar Tamamlanıyor

Yaklaşan sezon öncesi Davraz Kayak Merkezi’ndeki çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Vali Ömer Seymenoğlu beraberinde İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve İl Özel İdaresi teknik ekibiyle bir birlikte Davraz Kayak Merkezi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İlk olarak, montaj çalışmaları devam eden saatte 1500 kişi taşıma kapasiteli telesiyej alanında incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Ardından Vali Seymenoğlu ve beraberindeki heyet bölgede bulunan diğer yatırımları yerinde gördü. Vali Seymenoğlu Davraz incelemeleri sırasında yetkililerden özellikle çevre düzenlemelerine ve ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık vermelerini istedi.

Davraz Kayak Merkezi’nde geçtiğimiz aylarda bitirilen Otopark asfaltlama işlemi ve yol genişletme çalışmaları sonrası otopark çizgi çalışmaları da tamamlandı. Oluşturulan otoparka aynı anda 1250 araç park edebilecek.


124858238-676684929901294-2684854993164756374-o124890381-676685066567947-3368816173214918499-o125029822-676685016567952-1785895609676640931-o125055327-676685083234612-2714354684448855650-o125076387-676684916567962-4593316670036757881-o125086410-676684803234640-5277911581592083133-o125150245-676685089901278-3286252967192799452-o125216884-676685036567950-8921166474620322974-o124383969-676684996567954-656354732534969921-o124765699-676684933234627-5890451792649104221-o124801735-676685146567939-6308036816908742866-o124830884-676684799901307-7552036218889883448-o124843225-676684813234639-1494706819654097570-o


 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA GÖZDE BALIK EVİ'NDEN NEFİS LEZZETLERİYLE PİŞMİŞ DENİZ ÜRÜNLERİ
ER-GÜN ISI İLE HER YERE BEDAVA ELEKTRİK
Sezon Öncesi Davraz’daki Çalışmalar Tamamlanıyor
Isparta'da Demonstrasyonu Kurulan Yerfıstığının Hasadı Yapıldı
İzmir'den taşan kumru lezzeti Isparta'da Kumrucum'da
Isparta'da trafik kazası: 1 kişi öldü
Bayrak Kırmızısı 'Türk Rengi'nin efsane doğal bitkisi 'Toprak Ana' ile buluşturuldu
Buralardan uzak durun! (12 Kasım 2020 Günün Önemli Başlıkları)
Sürücüler dikkat! Isparta-Burdur yolunda...
Merkez Bankası'ndan yeni ödeme sistemi!
Koronavirüs aşısında süper gelişme! Bakan Koca sinyali vermişti
haber: Isparta'da bıçakla yaralama olayı...
Isparta’da 20 Bin Fidan Toprakla Buluştu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika 'ara tatil' açıklaması
Isparta'da pratik korona testi cihazı hızlı tanı kiti Telalem'de
Isparta'da emniyetten operasyon!
Ferahlatıcı etkisiyle kolonya çeşitleri Isparta Rosemix'te
Covid-19'u yüzde 90 engelledi! Koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Isparta Belediyesi'nin yeni bütçesi belli oldu
HEPSİ TEK TEK DEŞİFRE EDİLİYOR! FETÖ/PDY OPERASYONU
Isparta'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Saygı ve Minnetle Anıldı
ÖNEMLİ HABER: ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI
Rektör Çarıkçı’nın 10 Kasım Mesajı
Isparta'da emniyetten sahte alkol operasyonu!
Isparta'da İlk Defa Don Önleme Pervanesine Destekleme Ödemesi Yapıldı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
ISPARTA kozmetikISPARTA egzoz tamiriISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA uygun avm, ISPARTA BAYAN KUAFÖRÜ, ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA bilgisayar servisi, ısparta su arıtma cihazıISPARTA AKTAR, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta’nın Asırlık KestaneleriIsparta’nın Asırlık Kestaneleri08 Kasım 2020
Haber: Çalışana tazminatlı istifa hakkı! Emsal karar çıktıHaber: Çalışana tazminatlı istifa hakkı! Emsal karar çıktı08 Kasım 2020
Isparta'da taptaze mevsimlik Gözde BalıkIsparta'da taptaze mevsimlik Gözde Balık08 Kasım 2020
Isparta'da son günlerde maskeden kaç kişi ceza aldı?Isparta'da son günlerde maskeden kaç kişi ceza aldı?08 Kasım 2020
Covid-19'a yerli ilaç dur diyecek! (8 Kasım 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)Covid-19'a yerli ilaç dur diyecek! (8 Kasım 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)08 Kasım 2020
Isparta AFAD'dan siren uyarısıIsparta AFAD'dan siren uyarısı09 Kasım 2020
Salim Nuri Güntaç, İl Başkanlığına aday olduğunu açıkladıSalim Nuri Güntaç, İl Başkanlığına aday olduğunu açıkladı09 Kasım 2020
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun 10 Kasım Atatürk’ü Anma MesajıIsparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun 10 Kasım Atatürk’ü Anma Mesajı09 Kasım 2020
Altın ve dolarda hareketlilik! ilk açıklama geldiAltın ve dolarda hareketlilik! ilk açıklama geldi09 Kasım 2020
Isparta'da elektrikli süpürge tamiri ve yedek parçaları Süpürge Dünyası'ndaIsparta'da elektrikli süpürge tamiri ve yedek parçaları Süpürge Dünyası'nda09 Kasım 2020
haber: Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandıhaber: Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı10 Kasım 2020
Isparta'da emniyetten sahte alkol operasyonu!Isparta'da emniyetten sahte alkol operasyonu!09 Kasım 2020
ÖNEMLİ HABER: ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARIÖNEMLİ HABER: ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI10 Kasım 2020
Isparta'da pratik korona testi cihazı hızlı tanı kiti Telalem'deIsparta'da pratik korona testi cihazı hızlı tanı kiti Telalem'de09 Kasım 2020
Isparta'da İlk Defa Don Önleme Pervanesine Destekleme Ödemesi YapıldıIsparta'da İlk Defa Don Önleme Pervanesine Destekleme Ödemesi Yapıldı09 Kasım 2020
İlk açıklama geldi: Dolar ve altın fiyatları çakıldıİlk açıklama geldi: Dolar ve altın fiyatları çakıldı09 Kasım 2020
Isparta Adliyesi'nden Afrika'ya su kuyusuIsparta Adliyesi'nden Afrika'ya su kuyusu09 Kasım 2020
GENÇLİK VE SPOR YATIRIMLARI ELE ALINDIGENÇLİK VE SPOR YATIRIMLARI ELE ALINDI09 Kasım 2020
Türk lirası coştu! TL dünyada günün yıldızıTürk lirası coştu! TL dünyada günün yıldızı09 Kasım 2020
Ferahlatıcı etkisiyle kolonya çeşitleri Isparta Rosemix'teFerahlatıcı etkisiyle kolonya çeşitleri Isparta Rosemix'te11 Kasım 2020