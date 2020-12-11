KOSGEB’TEN UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ HAKKINDA DUYURU!

2010-2020 yılları arasında sınıf ortamında yapılan ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ sonucunda alınan Katılım Belgelerinin geçerliliği 31.12.2020 tarihinde sona erecektir.

- Yüz yüze eğitim sonucunda alınan ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ katılım belgesi sahiplerinden iş yeri açanların başvuru şartlarını sağlamaları halinde 31.12.2020 tarihine kadar Geleneksel Girişimci Destek Programına ya da İleri Girişimci Destek Programlarına başvurmaları gerekmektedir.

- Yüz yüze eğitim sonucunda alınan ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ Katılım Belgesi sahibi olup henüz iş yeri açmamış olanların ise, daha sonra (2021 Yılı ve sonrası) iş yeri açmaları durumunda belgelerinin geçerlilik süresi bitmesi nedeniyle bir mağduriyet yaşamamaları için iş yerlerini açmadan önce KOSGEB’in Uzaktan Eğitim Sistemi olanhttps://lms.kosgeb.gov.tr/ adresinden ‘Online Girişimcilik Eğitimlerini’ alarak tamamlamaları tavsiye olunur.

Mevcutta yürürlükte olan KOSGEB Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Uygulama Esaslarına;“Uygulamalı girişimcilik eğitimikonulu bir Geçici Madde eklenmiş olup bu madde ile 2010 yılında yürürlüğe giren Girişimcilik Destek Programı kapsamında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimciler diğer şartları taşımaları kaydıyla 01/01/2021 tarihine kadar destek programı kapsamındaki eğitim şartı aranmaksızın Geleneksel Girişimci Destek Programına veya İleri Girişimci Destek Programına başvuru yapabilir.” denmiştir.

Buna göre daha önce yüz yüze eğitim almış (Online eğitim almamış) kişilerden son 1 yıl içinde işletmesini kuran ve diğer şartları taşıyanlardan KOSGEB’e destek başvurusu yapmak isteyenler başvurularını01 Ocak 2021 tarihine kadar yapmalıdırlar. Yoksa KOSGEBGirişimcilik desteklerinden yararlanamayacaklardır.

KOSGEB İl Müdürlüğü

