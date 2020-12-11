25 milyon kişi kapsam dışı olabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş altı için aşının Faz-3 çalışmalarının Çin’de devam ettiğini bu yüzden aşının 18 yaş altı gruptakiler ile hamileler ve son 4-6 ay içerisinde hastalığı geçirmiş olanlara yapılmayacağını açıkladı. Koca’nın açıklamalarının ardından ilk etapta aşıda kapsam dışında tutulacakların sayısı merak konusu oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 17 Nisan 2020’de açıkladığı, “İstatistiklerle Çocuk 2019” bültenine göre, 2019 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi ve bunun 22 milyon 876 bin 798’ini yani nüfusun yüzde 27,5’ini 0-17 yaş grubundaki çocuklar oluşturuyor.



25 MİLYON KİŞİ KAPSAM DIŞI



Değerlendirmelerde bulunan Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, TÜİK rakamlarına işaret ederek, “Çocuklar, gebeler ve emzirenler açısından kabaca düşünüldüğünde 25 milyon kişi şu anda kapsam dışında diye düşünülebilir” dedi.

Hastalığı geçirenlerin tespitinde HES’in devrede olacağını belirten İlhan, Kovid-19 olmayan ya da hastalığı geçirip geçirmediğini bilmeyenler için ise, “Hiç hasta olmadıysanız ya da hasta olup olmadığınızı bilmiyorsanız direkt aşı olacaksınız.



Antikora bakmayacağız. Sağlık çalışanı olsun, normal vatandaş olsun, sırası geldiği zaman 4-6 ay arasında hastalığı geçirmemiş ise 18 yaş altında değilse, gebe veya emziren değilse aşı yapılacak” diye konuştu.



İLK PARTİ 3 MİLYON DOZ

Koca, aralık ayı için 20 milyon doz gelmesi planlanan aşının ilk 3 milyonunun 3-4 gün içerisinde Türkiye’ye geleceğini açıklamıştı.

Buna göre, gelen 3 milyon doz aşı, 2 hafta Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda güvenlik testleri yapıldıktan sonra kullanıma geçecek.

İlk etapta yaklaşık 2,5 milyon doz aşının sağlık çalışanları için ayrılması geriye kalan aşıların ise, 65 yaş üstü kişilerde uygulanması bekleniyor.



AŞI ZORUNLU DEĞİL

Koca, yapılan aşının kişinin HES koduna ve e-nabız’a işleneceğini belirterek, “Bu süreçte bu dünyada gündeme gelecek. Aşının yaygın yapımı dönemi sonrası uçağa, otobüse binmek için, ulaşım için istenebilir” uyarısında bulunmuştu.

Koca, bu sözleriyle, yaygın aşılama döneminin ardından gerek yurt içinde gerekse yurt dışında aşısız kişilerin seyahat, toplu ulaşım, konaklama tesislerinden faydalanma gibi konularda sıkıntı yaşayabileceği mesajını verdi.

Buna göre, “zorunlu” değil dense de korona aşısı ilerleyen dönemde, “açıkta ve yaya kalmamak” için şart haline gelebilecek.



SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

SinoVac'ın ürettiği inaktif yani "ölü virüs aşısı", en erken faz-3 safhasına geçen aşı olarak biliniyor ve güvenilirliğiyle ön plana çıkıyor.

Uzun vadeli yan etkilerinin ne olduğu bilinen ve geçmişten bu yana uygulanan yöntemle hazırlanan aşı, etkinliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Aşı, Türkiye'de yaklaşık 2 hafta boyunca Halk Sağlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun laboratuvarlarında güvenlik testlerine tabi tutulacak.

Bu incelemelerde aşının güvenilirlik testlerinin olumlu çıkması ve faz-3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanmasını takiben veriler İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumunca değerlendirilecek ve Türkiye standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek.

Bu aşamalardan sonra başlanacak aşı ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacak.

Öncelik sıralamasına göre 4 aşamada yapılacak aşılama, birinci basamak sağlık hizmetleri dahil olmak üzere aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, eczaneler, sağlık kuruluşları ve hastaneler olmak üzere geniş bir yelpazede uygulanacak.

Aşı, 14-21 gün arayla iki doz halinde ücretsiz yapılacak.Şimdilik zorunlu tutulmayacak aşı için vatandaşlar ikna edilerek kitlesel aşılama yoluna gidilecek.Aşı yaptıranlar, sisteme aşıyı yapan sağlık kuruluşu tarafından kaydedilecek. Böylece, test sonuçları ve temaslılarda olduğu gibi aşılı vatandaşlar da merkezi veri tabanından, HES kodu ve e-Nabız aracılığıyla takip edilecek.

