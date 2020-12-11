EVDE KALARAK ISPARTA’YI KEŞFET -2- AKSU BAŞPINAR TABİAT PARKI ve SORGUN GÖLETİ

Covid-19 pandemisiyle mücadelemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu mücadeleye sizler de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayarak destek olun. Mücadelenin üç basit kuralı var: MASKE+MESAFE+TEMİZLİK Bu dönemde dilediğimiz gibi gezemesek de bizler Isparta’nın güzelliklerini sizler için görüntüledik. Evde kalarak da Isparta’nın eşsiz güzelliklerini görebilirsiniz.Aksu Başpınar Tabiat Parkı ve Sorgun GöletiBaşpınar, mesire Yeri iken 11.07.2011 tarihinde tabiat parkı olarak ilan edilmiştir. Alanı 3950 dekardır. Tabiat parkının tamamı Devlet Ormanı statüsündedir. Yaşlı karaçam ve ardıç ormanları üstün manzara seyri imkanıyla, tertemiz havası, tabii güzellikleri, her biri oksijen deposu durumunda olan vadileri görülecek yerlerdir. Tabiat parkı içerisinde 8 adet bungalov evde konaklamak mümkündür. Tabiat parkına yürüyüş mesafesinde bulunan Sorgun göleti de görülecek bir manzara sunmaktadır.