Bu Mücadeleyi Hep Birlikte Kazanacağız

TÜRKİYE'DE 81 İL KORONAVİRÜSLE MÜCADELE EDİYOR!

Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ülkemiz ulusal bir mücadele veriyor. Isparta da bu mücadeleyi önemsiyor, il merkezinden ilçesine, beldesinden köyüne kadar ulusal mücadelesine destek oluyor.Dünyayı etkisi altına alan ve küresel bir sorun haline gelen Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ülkemiz ulusal bir mücadele veriyor. Isparta da bu mücadeleyi önemsiyor,kadar ulusal mücadelesine destek oluyor.Alınan her tedbir ilçelerde de eksiksiz uygulanıyor.her alanda vatandaşların yanında. Kamu kurumları köylerin de dahil olduğu başta dezenfekte çalışmaları olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olarakoluyor. Vatandaşlar ise alınan tedbirlere uyarak ilçe meydanlarını, park ve bahçeleri boş bırakarakçağrısına destek verdiler.65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından ihtiyaç sahiplerine destek olmak için oluşturulangrupları da ilçe ve köylerdeçağrısına uyanların yardımına koşuyor, gönülleri ısıtmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hayata geçirilenkapsamında ihtiyaç sahibi hanelereödenmeleri de İlçelerimiz ve köylerimizde vatandaşların hanelerine gidilerek ödenmeye başlandı.Uzun bir aradan sonra aktif görevlerine yeniden dönenise sadece geceleri değil gündüzleri de vatandaşının hizmetinde olduklarını göstererek il merkezi ve ilçelerde genç ve dinamik kadrosuyla vatandaşlara hizmet götürüyorlar.Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 03.04.2020 Cuma günü aldığı “vatandaşlarımız ve çalışanların, maske takma zorunluluğunun pazarlarda satıcılar için de geçerli olması” kararı, il merkezi ve ilçelerde kurulan pazarlarda uygulanmaya başladı. Kolluk birimleri ve zabıta yeni alınan kararların sahada uygulanması için sıkı denetimler yapıyor.Devletin milletiyle el ele yürüttüğü bu mücadeleye her vatandaşın eksiz uyması bu salgının kırılmasındaki en önemli ayak. Unutmamalıyız ki alınan tüm tedbirlerin ne kadar süreceğini, bizlerin tedbirlere uymadaki ısrarı belirleyecektir. Geleceğimizin teminatı 20 yaş altı gençler, sizlerden özellikle sokağa çıkma kısıtlamasına muhakkak uymanız bekleniyor.Isparta koronavirüsle mücadeleyi önemsiyor ve il merkezinden ilçesine, beldesinden köyüne kadar ulusal mücadelesine destek oluyor.Isparta'nın ilçeleri, beldeleri ve köyleri evde kalarak destek veriyor.Alınan tedbirler ilçelerde eksiksiz uygulanıyor.Vatandaşlar meydanları, parkları ve bahçeleri boş bıraktı.Tüm kamu personeli vatandaşın yayında.ilçeler ve köyler dezenfekte ediyor.