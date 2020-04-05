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Isparta koronavirüsle mücadeleyi önemsiyor

Isparta koronavirüsle mücadeleyi önemsiyor
ISPARTA
G.Tarihi: 04.04.2020 20:14
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Bu Mücadeleyi Hep Birlikte Kazanacağız

Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ülkemiz ulusal bir mücadele veriyor. Isparta da bu mücadeleyi önemsiyor, il merkezinden ilçesine, beldesinden köyüne kadar ulusal mücadelesine destek oluyor. 

Dünyayı etkisi altına alan ve küresel bir sorun haline gelen Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ülkemiz ulusal bir mücadele veriyor. Isparta da bu mücadeleyi önemsiyor, il merkezinden ilçesine, beldesinden köyüne kadar ulusal mücadelesine destek oluyor.
Alınan her tedbir ilçelerde de eksiksiz uygulanıyor. Kaymakamlıklar, Belediyeler ve İl Özel İdaresi her alanda vatandaşların yanında. Kamu kurumları köylerin de dahil olduğu başta dezenfekte çalışmaları olmak üzere  ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olarak devletin sıcak eli oluyor. Vatandaşlar ise alınan tedbirlere uyarak ilçe meydanlarını, park ve bahçeleri boş bırakarak “Evde Kal” çağrısına destek verdiler.
65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından ihtiyaç sahiplerine destek olmak için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" grupları da ilçe ve köylerde “Evde Kal” çağrısına uyanların yardımına koşuyor, gönülleri ısıtmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere 1.000 TL ödenmeleri de İlçelerimiz ve köylerimizde vatandaşların hanelerine gidilerek ödenmeye başlandı.
Uzun bir aradan sonra aktif görevlerine yeniden dönen Çarşı ve Mahalle Bekçileri ise sadece geceleri değil gündüzleri de vatandaşının hizmetinde olduklarını göstererek il merkezi ve ilçelerde genç ve dinamik kadrosuyla vatandaşlara hizmet götürüyorlar.
Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 03.04.2020 Cuma günü aldığı “Pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız ve çalışanların maske ile girmelerine, maske takma zorunluluğunun pazarlarda satıcılar için de geçerli olması” kararı,  il merkezi ve ilçelerde kurulan pazarlarda uygulanmaya başladı. Kolluk birimleri ve zabıta yeni alınan kararların sahada uygulanması için sıkı denetimler yapıyor.
Devletin milletiyle el ele yürüttüğü bu mücadeleye her vatandaşın eksiz uyması bu salgının kırılmasındaki en önemli ayak. Unutmamalıyız ki alınan tüm tedbirlerin ne kadar süreceğini, bizlerin tedbirlere uymadaki ısrarı belirleyecektir. Geleceğimizin teminatı 20 yaş altı gençler, sizlerden özellikle sokağa çıkma kısıtlamasına muhakkak uymanız bekleniyor. Bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız, virüsü hep birlikte yeneceğiz.
 
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TÜRKİYE'DE 81 İL KORONAVİRÜSLE MÜCADELE EDİYOR!

Isparta koronavirüsle mücadeleyi önemsiyor ve il merkezinden ilçesine, beldesinden köyüne kadar ulusal mücadelesine destek oluyor.
Isparta'nın ilçeleri, beldeleri ve köyleri evde kalarak destek veriyor.
Alınan tedbirler ilçelerde eksiksiz uygulanıyor.
Vatandaşlar meydanları, parkları ve bahçeleri boş bıraktı.
Tüm kamu personeli vatandaşın yayında.
ilçeler ve köyler dezenfekte ediyor.
 
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